ItaliaSi con Marco Liorni: la puntata del 5 dicembre

Di nuovo un grande sabato con i personaggi dello spettacolo e della cultura che assieme a Marco Liorni daranno vita alla nuova puntata “ItaliaSi”, il programma dl Rai1 in onda sabato 5 dicembre, alle 16.25.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Si apre con Ilaria che vivendo in Tanzania, e condividendo la vita con una persona diversa, ha avuto modo di aprire la mente e il cuore perché siamo diversi, ma siamo tutti gli stessi.

Solo con la conoscenza si abbattono il razzismo, l’odio e i pregiudizi.

Poi, Piero Barabani, autore storico di Pupo, viene a raccontare la sua esperienza a The voice Senior. Elisa, invece sposata con un egiziano, non riesce a riportare in Italia sua figlia e chiede aiuto al programma.

Dodi Battaglia festeggia i 50 anni di “Tanta Voglia di Lei”, una maniera per ripercorrere la storia dell’Italia, la sua carriera e quella dei Pooh.

Ci sarà anche Anastasia, freestyler, che vorrebbe far diventare calciatrice una bambina di 7 anni, mentre Vitto ha deciso di scommettere per un suo futuro molto lontano: 300 anni!

Diego Dalla Palma smette di essere una Voce di ItaliaSì per mettersi in gioco con la sua vita.

Si affronteranno anche tematiche delicate, che accendono e dividono gli animi del pubblico portando in alcuni casi a duri confronti. In questa puntata la sentenza di Francoforte che ha respinto il ricorso della sorella del giudice antimafia assassinato: “la Pizzeria Falcone-Borsellino” non oltraggia i due giudici perché “la memoria è sbiadita”.

Se ne parla proprio con Maria Falcone. Verrà infine ricordata la Giornata Mondiale del Volontariato, per riconosce il duro lavoro, l’abnegazione, il tempo e l’amore dei volontari di tutto il mondo.

Da casa si può partecipare mandando sms o whatsapp al numero 333.6196865, inviare una email a italiasi@rai.it o lasciare un messaggio allo 06.36869161. La trasmissione è presente anche all’indirizzo Instagram