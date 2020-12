Il Salone delle Meraviglie torna su Real Time dal 5 gennaio

Il Salone delle Meraviglie 2021 riparte su Real Time ogni martedi dal 5 gennaio per 20 puntate con il tradizionale doppio appuntamento, alle 22:40 e alle 23:10.

Ormai abbiamo imparato che Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, non si ferma mai: in questa nuova stagione infatti, allo storico Salone di Anzio si aggiunge il nuovo prestigioso negozio presso la Rinascente di Roma, tempio per eccellenza del luxury romano. Nelle nuove puntate della serie, ogni martedi si apriranno le porte dei due saloni di bellezza, dove scopriremo le nuove acconciature e tutte le novità che Federico ha in serbo per le sue clienti, NIP e VIP.

Il programma ormai cult è realizzato dalla società di produzione Pesci Combattenti fondata da Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa. Anche in un anno difficile Pesci ha realizzato format di successo per i maggiori network nazionali e ora porta di nuovo su Real Time uno dei programmi più amati dal pubblico del canale 31.

Come sempre, protagonista indiscusso del Salone delle Meraviglie è Federico Fashion Style, divenuto ormai una vera e propria icona televisiva, e naturalmente le sue clienti con le loro storie: quelle storiche come Roberta, la Contessa Tatiana, Alessia, Miriam e Patty e quelle occasionali che fanno la fila per entrare nel Salone e a volte affrontano anche viaggi lunghissimi pur di farsi stravolgere il look dal parrucchiere più famoso d’Italia.

Stagione 4 e 20 nuove puntate del Salone sempre più TOP quindi, come direbbe Federico, in attesa dell’annunciato spinoff Beauty Bus, prossimamente in produzione.