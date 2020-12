Il drink L’AUTUNNO CHE VORREI

INGREDIENTI

3,5 cl Don Papa Rum 10yo

2 cl liquore alle noci

1,5 cl cioccolato bianco

2 cl yogurt alle pere e cioccolato

Bicchiere: tazza da tè

Garnish: quadro di cioccolato scuro

PREPARAZIONE:

Con la tecnica dello shake and strain, versare tutti gli ingredienti in uno shaker e shakerare vigorosamente. Versare il tutto in una piccola tazza da tè e decorare con un piccolo quadro di cioccolato scuro su un cubo di ghiaccio.

IL DRINK

Ispirato all’autunno, che regala fantastiche giornate di sole, miscelate alle prime giornate di freddo, questo drink, a base di rum filippino Don Papa invecchiato dieci anni è un caldo abbraccio, moderatamente alcolico e molto cremoso, perfetto per l’aperitivo del pomeriggio e per il dopo cena. Regala un pò di calore e dolcezza, mai abbastanza in tempi come quelli che viviamo, sempre pensando che non si è mai troppo grandi per una massiccia dose di coccole!