Una notte di Natale speciale con “I Lunatici” di Radio2

Sarà una notte di Natale speciale quella che vivranno gli ascoltatori di Rai Radio2 con Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

In rigorosa diretta, come sempre accade dal lunedì al venerdì a partire dalla mezzanotte, I Lunatici la notte di giovedì 24 dicembre apriranno i microfoni ai tanti i personaggi del mondo spettacolo che interverranno per inviare, in un periodo così particolare e difficile, i propri auguri di Natale ai radioascoltatori.

Tra appuntamenti telefonici e messaggi vocali, parteciperanno al programma, tra gli altri, Eros Ramazzotti, Andrea Delogu, Maurizio Costanzo, Ema Stokholma, Claudia Gerini, Lino Banfi, Massimo Boldi, Massimo Ghini, Eleonora Giorgi, Gerry Calà.

Personaggi che non toglieranno ovviamente spazio agli ascoltatori, sempre protagonisti del format e ancora più chiamati in causa nella notte di Natale. Insonni, lavoratori notturni, persone sole o semplici amanti della radio e della notte potranno in ogni istante intervenire inviando un SMS oppure chiamando lo storico 063131.Una notte speciale e da vivere insieme ai Lunatici. Per augurarci di cuore e nonostante tutto ‘Buon Natale’.