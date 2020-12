Hoara Borselli: “Sogno un programma di politica ed inchieste”

Sarà un Natale diverso per Hoara Borselli, protagonista dell’intervista di Lifestyleblog.it. L’attrice e conduttrice, prossima a diventare giornalista, sogna di essere al timone di un programma televisivo.

Come stai trascorrendo questo periodo pre-natalizio?

Con la consapevolezza che sarà un Natale diverso. Si respira incertezza, si incrociano sguardi smarriti per una festa che da sempre è simbolo di vicinanza e dovrà invece essere vissuto in lontananza.

Che Natale sarà per te, tra restrizioni e divieti vari?

Per il primo anno sarà lontano dai miei affetti più cari, mia mamma e mia sorella che vivono in Toscana. Quindi un Natale in casa semplicemente in famiglia con i miei figli.

Si vocifera che sotto l’albero di Natale potrebbe arrivare un programma tv…

Non sono a conoscenza di questo vociferare, evidentemente sono stata letta nel pensiero perché sarebbe il mio sogno, quello per cui sto studiando giornalmente, coltivando una passione per anni rimasta nascosta ma che ho avuto la fortuna di poter esprimere nelle importanti occasioni televisive che programmi prestigiosi mi stanno offrendo.

Il mio sogno più imminente è quello di avere il tesserino da giornalista e sto raggiungendo il traguardo degli ottanta articoli firmati per la testata giornalistica “Il secolo d’Italia” con cui collaboro da quest’estate.

Cosa ti piacerebbe fare se ti fosse affidata la conduzione di uno spazio sul piccolo schermo?

Mi piacerebbe un programma di politica ed inchieste. Dove i politici si possano confrontare con le persone con un linguaggio meno politichese e più vicino a quello delle persone.

C’è un personaggio con il quale vorresti lavorare?

Ci sono personaggi che stimo enormemente e non riuscirei a fare una scelta. Forse mi piacerebbe condurlo con un direttore di un giornale. Sicuramente con una figura da cui poter attingere ed imparare.

Nel 2005 hai vinto Ballando con le Stelle. Hai seguito l’ultima edizione? Se si, come è stata l’edizione 2020?

Onestamente l’ho seguita molto poco. La mia attenzione ormai è sopratutto sui programmi di informazione, attualità e politica. So comunque che è andato molto bene. È un programma che piace molto, una formula vincente da sempre.

Hoara e Lifestyle: quale il tuo segreto per essere sempre in forma?

Essere sempre di corsa aiuta sicuramente, poi con due figli di otto e undici anni che seguo da sempre in tutte le loro esigenze devo dire che la sedentarietà non mi appartiene. Pratico due volte alla settimana sport. Mi sono appassionata di bootcamp ( percorso di guerra)e ho la fortuna di preferire cibi sani a pietanze elaborate.

Credo sia questo mix a far si che possa mantenermi in forma.

Cosa ti senti di augurare agli italiani, seppur in questo periodo critico, in vista delle prossime festività?

Auguro a tutti di vedere la vita con ottimismo senza farsi sopraffare dalla paura e dal terrore.

Cerchiamo la luce sempre