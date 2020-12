Lunedì 7 e lunedì 14 dicembre torna in prima serata, alle 21.20 su Rai2 “Guarda… stupisci” (Special Selection).

L’educational show, lo spettacolo che divertendo insegna, è ormai la mission televisiva di Renzo Arbore ed è con lo stesso spirito che le due serate da Napoli – già andate in onda nel 2018 con un grande successo d’ascolto – verranno rielaborate e riproposte sulla seconda rete Rai. “Guarda… stupisci” (Special Selection) è, dunque, una ricca selezione dal programma di Renzo Arbore con Nino Frassica e Andrea Delogu: per spiegare la canzone umoristica napoletana, durante le due puntate si parlerà di meccanismi comici (il doppio senso, il non senso, la canzone sceneggiata, i tic, l’umorismo musicale, l’imitazione, la macchietta e così via). Il compito sociale dello show televisivo di Arbore è quello di raccomandare ai giovani millennials di tenere viva nel tempo e continuare la grande cultura del nostro Paese, dalla canzone al teatro, dal cinema alla televisione. Nella storia della musica, una canzone bella, che resiste al tempo, non diventerà mai vecchia, ma antica, quindi intramontabile e quindi destinata ad essere cantata per sempre. Una festosa aula universitaria di fantasia intitolata a Totò accoglie autentici studenti delle Discipline dello Spettacolo che partecipano attivamente ad uno show del tutto nuovo, coinvolgente e originale con cantanti, attori e musica dal vivo dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore. Tutti i protagonisti sono funzionali ai singoli argomenti trattati nelle due lezioni e sono (in ordine sparso): il compianto Gigi Proietti, Lino Banfi, Enrico Montesano, Lello Arena, Enzo De Caro, Marisa Laurito, Stefano Bollani, Teo Teocoli, Vittorio Marsiglia e Tullio De Piscopo.