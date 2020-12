Grande Fratello Vip Happy New Year: la puntata del 31 dicembre

Domani, giovedì 31 dicembre, in prima serata su Canale 5 appuntamento speciale con “Grande Fratello Vip Happy New Year“. Una serata di canti, balli e sfide divertenti in diretta da Cinecittà, per salutare il 2020 e dare un caloroso benvenuto al nuovo anno.

Gli ospiti della puntata

Sul palco di “Gf Vip” Pupo, Fausto Leali, i The Kolors e Cristiano Malgioglio saranno i principali protagonisti delle performance canore. Ci saranno esibizioni di burlesque, gare di canto, ballo e sfilate tra i “vipponi” che, divisi in due squadre, cercheranno di evitare di trascorrere i primi giorni del 2021 in Cucurio.

Inoltre, per festeggiare la 50ma puntata del 2020 Valeria Marini e Rita Rusic, da sempre acerrime nemiche, si cimenteranno in un travolgente balletto supersexy.

Non possono mancare, infine, i buoni propositi per il 2021 e l’oroscopo di Ada Alberti che avrà anche un “contro-oroscopo” confezionato da Tommaso Zorzi.