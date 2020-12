Dolci e Natale: intervista a Giacomo Vitali

Le feste natalizie sono già iniziate e, si sa, mai come in questo periodo i peccati di gola sono all’ordine del giorno. Grazie a Giacomo Vitali, tecnico di pasticceria che stiamo vedendo su La7, ogni domenica mattina, accanto a Roberta Capua e a Gianluca Mech nel programma “L’ingrediente perfetto”, ci svela come gustare e non ingrassare grazie alla sua ricetta esclusiva del bicchierino di crema al cacao con frollini alla vaniglia Tisanoreica.

Giacomo Vitali e Gianluca Mech

Giacomo, ci sveleresti qualche consiglio per preparare al meglio il bicchierino di crema al cacao con frollini alla vaniglia Tisanoreica?

Il mio consiglio è di prepararlo almeno 2 ore prima di servirlo in modo che i sapori e gli aromi si fondino perfettamente tra loro accentuandosi ancor più al momento della degustazione.

Quando consiglieresti di consumare questo dolce?

È un pratico e gustoso fine pasto, grazie ai frollìni ricchi di fibre tiene sotto controllo l’aumento della glicemia dovuta a molti cibi tradizionali. Lo suggerisco anche la sera, magari davanti ad un bel film, così che ci faccia godere appieno un momento di relax.

Come nasce la tua passione per il mondo della pasticceria?

Nasce dal fatto che sono un amante molto responsabile dei dolci, dolci di qualità per intendersi e non junk food pieno di zucchero e basta. Da qui sono partito per rendere quelli che sono i dolci tradizionali ancor più “salutari”, riducendo quindi di molto gli zuccheri e incrementando le proteine, fino ad arrivare a creazioni più moderne sempre scarsissime di zuccheri ma con sapori accattivanti e con differenze impercettibili rispetto ai dolci comuni con zucchero



Ti stiamo vedendo a “L’ingrediente perfetto” su La7. Come sta andando?

Benissimo. Il pubblico, che ringrazio tantissimo per l’affetto e l’attenzione che ci dedica, ha colto perfettamente il messaggio di una più salutare alimentazione e che salutare non significa per forza rinunciare ai sapori o addirittura come nel nostro programma ai dolci!



Il tuo sogno nel cassetto?

Riuscire a portare il concetto di “dolce ma senza zucchero” a tutti cosicché le persone siano a conoscenza di tutte le possibilità che sono a loro disposizione, del fatto che non debbano rinunciare a mangiare dolci e snack se vogliono, purché siano dolci keto!