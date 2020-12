L’intervista a Genise

E’ da poco disponibile “TI SENTO”, prodotto in italiano spagnolo e inglese, in una versione inedita e rivisitata da Genise con il feat. di Silvia Mezzanotte voce storica dei Matia Bazar. (Hoop Music/Believe digital) che è già in radio, negli store e sulle piattaforme digitali.

Ti sento: Com’è nata l’idea di questo remake?

Ti sento nasce sul muro di All togethe Now ormai giunto alla terza edizione, dopo varie versioni sentite da me e da Silvia, ho pensato ad una rivisitazione maschile che ancora non era stata sentita. L’idea è quella di omaggiare artisti con cui ho collaborato in questi ultimi anni e di riproporre brani storici in chiave moderna in modo da avvicinare il mondo giovane alla nostra storia musicale

Con questo brano anticipi un concept album di featuring con artisti coi quali hai collaborato. Come mai hai scelto Silvia Mezzanotte per il debutto?

Sono partito da Silvia perche si è creata un forte amicizia al di la del lavoro, con una chat con cui mi sento spesso con Mietta e Simona Bencini dove ridiamo come matti e a volta interviene anche Valerio Scanu. … Silvia quest’anno avrebbe dovuto festeggiare 30 anni di carriera ma è solo rinviato al 2021, e poi perche Ti Sento compie 35 anni dalla prima pubblicazione e rivederla sotto una forma contemporanea comunicativa mi divertiva

Quale sarà il tuo prossimo singolo, se puoi svelarcelo?

Al momento è tutto Top Secret, ma non manca molta all’uscita del secondo singolo, so già che per molti potrà essere forte sentire questa nuova chiave di lettura di questo nuovo brano ma se anche un solo ragazzo dovesse apprezzarne e riprendere a conoscere quello che è il nostro patrimonio culturale musicale italiano sarò felice.

Sei il vocal coach di alcuni big della canzone italiana: cosa provi a lavorare con tanti big?

È un emozione indescrivibile, ti senti come uno dei meccanici della Ferrari, oltre alla grande responsabilità, loro affidano a te il loro motore e a me sta il compito della messa a punto, quindi ti assicuro che l’adrenalina è altissima e la provo come la loro, dal camerino a tutta la performance

C’è un cantante o una cantante con il quale vorresti collaborare?

Mi piacerebbe collaborare con Francesco Renga, sono convinto che abbia ancora moltissimo la sua voce, lui è già un cantante molto bravo ed amato, ma la cosa più bella quando si lavora con un artista è lo scoprire nuovi limiti e a volte superarli insieme.

Con chi, invece, vorresti duettare?

Il mio sogno che non si avvererà mai, è quello di poter duettare con tutti i POOH riuniti, sono la nostra storia, hanno raccontato l’Italia per ben 50 anni affrontando temi diversi e donando un amore smisurato ai loro fan. SONO LA SCUOLA !!!

Progetti professionali per il futuro?

Inizierò a collaborare all’opera pop CASANOVA scritta da Red Canzian come Vocal Coach, sono iper felice di questo oltre che una grandissima sfida, in Italia ( e come è sempre stato per i POOH) una costruzione cosi meticolosa da oltre 2 anni già in preparazione da parte di Red e vedere nascere un qualcosa di davvero mastodontico mai esistito mi elettrizza.

Il presente, invece, è segnato oltre che dal singolo dalla tua partecipazione a All Together Now. Che esperienza è per te quella televisiva?

All Together Now è un esperienza televisiva incredibile, un grande condominio nel privato ed una grandissima squadra, non si può descrivere se non viverla perche ti segna davvero tanto, anzi a tal proposito voglio ringraziare Roberto Cenci regista e direttore artistico del programma oltre che Michelle hunziker e tutte quelle che per me sono state fondamentali nel programma da tutti gli autori alla redazione per finire a tutta Endemol e Mediaset.