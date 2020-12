Sanremo 2021: chi è Fulminacci

Fulminacci è tra gli artisti in gara nella categoria Campioni della 71^ edizione del Festival di Sanremo con il brano“SANTA MARINELLA”(Maciste Dischi/Artist First), prodotto da Tommaso Colliva.

Con testo e musica di Fulminacci, “SANTA MARINELLA” segnerà l’esordio del cantautore sul palco del Teatro Ariston, nel corso della kermesse musicale italiana per eccellenza.

Inoltre, è da oggi in radio l’ultimo singolo dell’artista, “UN FATTO TUO PERSONALE” (Maciste Dischi/Artist First), prodotto da Frenetik & Orang3 e disponibile al link https://fulminacci.lnk.to/UnFattoTuoPersonale!

Insieme a “CANGURO”, il brano farà parte del nuovo album dell’artista, in uscita nel 2021!

Non è esagerato affermare che le canzoni del giovane cantautore siano cariche di una più unica che rara intelligenza emotiva dal sapore cinematografico, rimanendo tuttavia fedelmente legate alla quotidianità più ordinaria e personale. Con la genialità espressiva che lo contraddistingue, Fulminacci infatti riesce sempre a rendere semplici e immediate riflessioni di grande profondità.

L’acclamato primo album del cantautore romano, “LA VITA VERAMENTE”, prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo, ha sin da subito attirato l’attenzione di pubblico e critica, vincendo anche la Targa Tenco nel 2019.

FULMINACCI

E’ un cantautore italiano, nato nel 1997 a Roma. Scrive, arrangia e canta le sue canzoni e si presenta al mondo pubblicando nel 2019 “Borghese in borghese”, “La Vita Veramente” e “Una Sera”. Lo stesso anno esce “La Vita Veramente”, l’acclamato disco d’esordio, vincitore della Targa Tenco 2019 per la categoria Opera Prima. Lo stesso anno vince il Premio Mei come miglior giovane indipendente dell’anno e il Premio Rockol 2019 come artista dell’anno. A questi si è aggiunto anche il Premio PIVI – Miglior Videoclip Indipendente dell’anno per il video del brano “La Vita Veramente”. Il 6 dicembre è uscita la speciale versione LP dell’album “La Vita Veramente” con due inediti “San Giovanni” e “Le ruote, i motori!”, mentre il giorno prima è partito il suo primo tour nei club, andato quasi interamente sold out. Fulminacci è un artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza, sin da subito apprezzato da pubblico e critica.