Smartphone Samsung Galaxy con fotocamera selfie invisibile

Per anni, i produttori di telefoni hanno cercato con impazienza nuovi metodi e possibilità per realizzare un design per smartphone a schermo intero.

Sebbene sia possibile realizzare anche un design a schermo intero, questo va a scapito della sostenibilità.

La serie Samsung Galaxy S21 , che è prevista per il prossimo mese, avrà anche un tale tipo di fotocamera selfie. Il passaggio successivo consiste nel posizionare la telecamera sotto il monitor.

Diversi produttori di smartphone, tra cui Oppo e Xiaomi , hanno già mostrato un prototipo di smartphone con una fotocamera sotto lo schermo a metà dello scorso anno. ZTE ha ora rilasciato l’ Axon 20 5G , il primo smartphone al mondo con una fotocamera selfie in-display. Utilizza una pellicola speciale e un rivestimento antiriflesso che massimizza la trasparenza dello schermo. Tuttavia, la qualità dell’immagine di questo sistema di telecamere lascia a desiderare. Inoltre, la fotocamera è ancora in qualche modo visibile, a seconda del contenuto mostrato.

Quindi, la domanda rimane quanti e quali produttori di smartphone osano introdurre un telefono con una fotocamera sotto lo schermo nel 2021. Sebbene sia ormai comune elaborare il sensore di impronte digitali sotto lo schermo, il periodo recente ha dimostrato che questo è significativamente più difficile quando si tratta del sistema della fotocamera.

Samsung è noto per avere tale tecnologia in fase di sviluppo. Eppure non è escluso che il produttore sudcoreano opti prima per una sorta di soluzione provvisoria, in alternativa alle telecamere sotto schermo come dimostrato da vari produttori negli ultimi tempi. Un nuovo brevetto mostra come Samsung potrebbe voler applicare questo ai futuri telefoni Galaxy. L’anticipazione arriva, come sempre, dal sempre aggiornato Letsgodigital.

Smartphone Samsung con display secondario che nasconde la fotocamera frontale

Il 19 giugno 2020, Samsung Electronics ha depositato un brevetto presso l’OMPI (World Intellectual Property Office) per un “dispositivo elettronico che include display secondario e metodo di funzionamento dello stesso”. La documentazione è stata approvata e pubblicata il 24 dicembre 2020.

È uno smartphone Samsung a schermo intero con bordi dello schermo molto stretti e un display arrotondato. Sia la fotocamera che il flash LED sono invisibili quando non vengono utilizzati. Per questo, Samsung ha ideato un meccanismo abbastanza complicato, ma ingegnoso.

Lo schermo contiene un’area trasparente, in alto, al centro. Un secondo display, chiamato anche display secondario, è posizionato sotto l’area trasparente. Direttamente sotto, un modulo è integrato con una doppia fotocamera e un flash LED.

La prima fotocamera è destinata all’autenticazione biometrica, quindi potrebbe contenere uno scanner dell’iride, come abbiamo visto in passato con le serie Galaxy S8 e S9 . Con la seconda fotocamera, l’utente può effettuare registrazioni di foto e video.

Inoltre, è integrato un driver, che è configurato in modo tale che il display secondario possa essere spostato meccanicamente rispetto all’area trasparente. Funziona come una sorta di display pop-up interno, che può spostarsi dall’alto verso il basso.

Se il display secondario si trova sotto l’area trasparente, può essere utilizzato per visualizzare il contenuto, ad esempio per visualizzare l’ora e lo stato della batteria – ulteriori informazioni su questo argomento più avanti in questa pubblicazione. Non appena il display secondario non si trova più sotto l’area trasparente, apparirà il sistema della telecamera.

Per rendere questo meccanismo più trasparente, abbiamo realizzato l’animazione di cui sopra, basata sulle immagini del brevetto. Non appena la fotocamera per selfie viene attivata, il display secondario si sposta verso il basso, consentendo alla fotocamera di brillare attraverso l’area trasparente senza ostacoli per acquisire foto e registrazioni video di alta qualità.

Inoltre, l’area trasparente può anche spostarsi da sinistra a destra, in modo che solo una parte del modulo telecamera rimanga visibile. Infine, non è sempre necessario che l’intero modulo della telecamera sia visibile. Si consideri, ad esempio, lo sblocco dello smartphone utilizzando il riconoscimento dell’iride. In situazioni come questa, la fotocamera principale e il flash sono superflui. In tal caso, l’area trasparente viene parzialmente spostata a destra in modo che l’utente veda solo la telecamera che viene utilizzata per l’autenticazione biometrica, questo processo avviene in modo completamente automatico.

Oltre al funzionamento automatico, l’utente può anche avviare questo movimento manualmente. Sul lato destro del dispositivo, viene aggiunta una funzionalità extra al pulsante di accensione per controllare il movimento del display secondario. Inoltre, il display secondario è dotato di un sensore tattile, in modo che l’utente possa anche utilizzare questo schermo aggiuntivo con il dito. Toccandolo due volte o effettuando uno swipe puoi avviare manualmente il movimento del display.

Come accennato, il display secondario può mostrare l’ora e lo stato della batteria. Tuttavia, ci sono più opzioni. Ad esempio, il secondo display può essere utilizzato anche per visualizzare le notifiche o l’allarme. Ad esempio, se l’utente riceve un messaggio o un’e-mail, l’icona corrispondente viene visualizzata nel display secondario. Facendo clic su questo, il menu dei messaggi o l’applicazione di posta elettronica verrà visualizzato sul grande schermo.

La documentazione afferma inoltre che lo schermo può essere utilizzato anche con una Samsung S Pen . Sebbene la serie Galaxy Note sia attualmente gli unici smartphone Samsung che supportano l’iconica penna stilo, è ormai noto che l’anno prossimo verranno introdotti altri smartphone Samsung Galaxy di fascia alta compatibili con la S Pen. Pensa al Samsung Galaxy S21 Ultra , atteso il prossimo mese , ma anche allo smartphone pieghevole Galaxy Z Fold 3 atteso nella seconda metà del 2021.

Questa tecnologia è utilizzata nel Samsung Galaxy S22?

Con una fotocamera sotto lo schermo, la fotocamera deve risplendere attraverso lo schermo, il che per il momento si traduce in una qualità dell’immagine meno buona di quella a cui siamo abituati con gli smartphone di oggi. Con la tecnologia che Samsung ha registrato questo problema può essere prevenuto, finalmente l’area trasparente assicura che la luce in entrata cada direttamente sul sensore della fotocamera. Pertanto, è possibile mantenere l’alta qualità dell’immagine. Se non è necessaria la fotocamera, verrà visualizzato il display secondario per visualizzare il contenuto.

Se e quando Samsung voglia applicare questa tecnologia rimane sconosciuto per il momento. Con la fotocamera perforata, Samsung ha scelto di applicare la tecnologia prima a uno smartphone di fascia media della serie A. Dopo che la tecnologia è stata ulteriormente perfezionata, gli smartphone Samsung di fascia alta sono stati dotati anche di una fotocamera perforatrice. L’azienda potrebbe optare per una strategia simile questa volta.

Ad esempio, non è escluso che Samsung annuncerà il primo smartphone della serie Galaxy A nel 2021 con una fotocamera selfie rinnovata. Questa tecnologia può quindi essere ulteriormente sviluppata in modo da poter essere utilizzata anche in dispositivi di fascia alta nel 2022, come il Samsung Galaxy S22, previsto per l’inizio del 2022.

Visualizza la documentazione dello smartphone Samsung con display secondario qui .