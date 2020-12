Festival di Sanremo e Locus Festival: i big della musica italiana nell’evento cult pugliese

Tra i festival più significativi che animano l’estate pugliese, il Locus Festival ha il merito di aver portato in Valle d’Itria, dal 2005 artisti prestigiosi e di fama mondiale. Ma anche di casa nostra.

Non a caso, l’evento che si svolge a Locorotondo ha visto la presenza di artisti che hanno calcato il palco del Festival di Sanremo.

I vincitori di Sanremo al Locus Festival

Ben due i vincitori che si sono esibiti nel festival cult dell’estate pugliese: Diodato, vincitore di Sanremo 2020, è stato uno degli artisti del Locus 2018.

Mahmood, vincitore di Sanremo 2019 con Soldi, ha aperto il concerto di Lauryn Hill a pochi mesi dal suo successo nel festival della canzone italiana.

Sanremo 2021: gli artisti passati dal Locus Festival

La kermesse canora italiana, che si svolgerà nel 2021, vedrà diversi protagonisti che sono passati dalla cittadina pugliese. Ben tre, addirittura, nella scorsa edizione

Il Locus Festival 2020, in limited edition a causa dell’emergenza Covid-2019, ha visto le esibizioni di Ghemon, Colapesce Dimartino e Willie Peyote.

Entrambi saliranno sul palco dell’Ariston insieme a Malika Ayane che è stata protagonista del Locus Festival 2010.

Per la cantante è la quinta partecipazione al Festival di Sanremo: 2009 (Nuove Proposte), 2010, 2013, 2015. Il debutto con “Come foglie”, brano che riscontrò grandi consensi. L’anno successivo, tra i big, con “Ricomincio da qui”: canzone che causò la rivolta dell’orchestra che stracciò platealmente gli spartiti in contestazione del televoto che relegò la cantante al quinto posto. Tre anni dopo con “E se poi”, mentre nel 2015 con “Adesso e qui (nostalgico presente)”.

Gli altri artisti passati dal Locus Festival… e da Sanremo

La prima edizione del Locus Festival, targata 2005, ha visto la presenza dei Negramaro a pochi mesi dal loro debutto sul palco dell’Ariston nella categoria Giovani. Con il brano “Mentre tutto scorre” la band salentina fu eliminata… ma la canzone, a distanza di 15 anni, è ancora un successo.

Tra gli altri artisti passati dal Locus e da Sanremo, Franco Battiato: a Locorotondo nel 2007, in gara nel 2011 con Luca Madonia. Il brano era “L’alieno”.

A Locus 2008 guest star Sergio Cammariere: due partecipazioni al festival della canzone italiana nel 2003 e nel 2008. La prima partecipazione con “Tutto quello che un uomo”, mentre cinque anni dopo con “L’amore non si spiega”.

Presente al Locus 2011 Raphael Gualazzi: per lui poker di presenze a Sanremo. La prima proprio nel 2011 tra le Nuove Proposte, poi tra i big nel 2013, 2014, 2020. L’anno scorso, in gara con il brano Carioca si è piazzato all’11esimo posto. La partecipazione del 2014, invece, in coppia con The Bloody Beetroot.

Poker di presenze a Sanremo anche per Nina ZIlli, ospite dell’edizione 2012 del Locus Festival. Anno che la vide al debutto con i big sul palco dell’Ariston con il brano “Per Sempre” e un settimo posto ottenuto. Era la sua seconda partecipazione dopo ”L’uomo che amava le donne” presentata nel 2010 tra le nuove proposte. Le altre partecipazioni sono a Sanremo 2015 e 2018.

Altro ospite del Locus, nel 2017 e nel 2020, Niccolò Fabi. Per lui due presenze a Sanremo: 1997 tra le Nuove Proposte, e 1998 tra i big.