Oggi vi proponiamo il drink cinema QUI NON SI MUORE ispirato a “Benvenuti al Sud”, di Dario Tortorella, bartender de L’Antiquario di Napoli.

Il drink

INGREDIENTI:

5 cl Seven Hills Italian Dry Gin

3 cl Limoncello Pallini

1,5 cl Liquore Strega

2 cl succo di limone fresco

4 dash Orange bitter

Semi di finocchietto

Bicchiere: coppa champagne da 25 cl

Garnish: semi di finocchietto bruciati



PREPARAZIONE:

Versare tutti gli ingredienti in un boston shaker con qualche seme di finocchietto e procedere con una vigorosa shakerata, quindi filtrare il tutto con uno strainer e un colino in una coppetta champagne con un cubo di ghiaccio e guarnire con qualche seme di finocchietto bruciato.



ISPIRAZIONE:

L’ispirazione nasce da ‘Benvenuti al Sud‘, film simpatico e popolare e che parla di ospitalità del Sud, per un cocktail anch’esso semplice, profumato e che con i suoi ingredienti racconta a modo suo proprio il Sud. Il tutto, grazie a tre ingredienti di grande qualità: il limoncello, citato più volte nel film, realizzato dalla Pallini con i limoni della costiera amalfitana e vincitore della Medaglia d’Oro allo Spirit Selection del Concours Mondial de Bruxelles 2020, il beneventano Liquore Strega e un distillato italiano al 100% come il Seven Hills Italian Dry Gin. Il finocchietto, infine, a profumare tutto e regalare aria di casa. E, come disse il Re Gioacchino Murat dal Belvedere di San Costabile, al cospetto di tanta bellezza e salubrità: QUI NON SI MUORE!