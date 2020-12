Ascolti tv: prosegue il successo di Domenica In

Prosegue il successo di Domenica In con Mara Venier che nella puntata di domenica 6 dicembre 2020 in onda dalle 14 in diretta su Rai1 totalizza nella prima parte il 16.1% di share con 3.211.000 telespettatori e nella seconda parte il 15.8% di share con 2.980.000 telespettatori.

Con una media di puntata di oltre 3 milioni di telespettatori ‘Domenica In’ si conferma uno dei programmi più amati del day time della televisione. Alle ore 14.34 i telespettatori sono 4.434.000 con picchi del 17.43% di share; molto bene anche sul web dove l’hashtag #DomenicaIn sale al primo posto della classifica.