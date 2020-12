Domenica in: la puntata del 6 dicembre

Tanti ospiti in studio e in collegamento saranno i protagonisti della tredicesima puntata di “Domenica In”, in onda domenica 6 dicembre alla 14.

Ospiti di Mara Venier e anticipazioni della puntata

La puntata si aprirà con un ampio spazio dedicato alla coppia più amata del cinema italiano Christian De Sica e Massimo Boldi, che si racconteranno tra carriera e vita privata per poi presentare il nuovo film di Natale ‘In Vacanza su Marte’, per la regia di Neri Parenti e visibile quest’ anno solo sulle piattaforme ‘on line’ a causa della pandemia.

A seguire un ampio spazio dedicato alla tragica scomparsa di Diego Armando Maradona con il fratello Hugo Maradona e sua moglie Paola in collegamento da Napoli, oltre a Christian De Sica e Massimo Boldi, che racconteranno alcuni aneddoti sul “Pibe de oro”, Giampiero Galeazzi, Gigi D’ Alessio, Ciro Ferrara e ad altri ospiti in collegamento.

Patty Pravo, si esibirà cantando il brano “E dimmi che non vuoi morire”, per poi presentare il libro che la ritrae in splendide pose d’autore dal titolo “Minaccia bionda”.

La storia di questa settimana sarà quella di Vittoria Schisano, semi-finalista a “Ballando con le stelle” in coppia con Marco De Angelis. P

er lo spazio dedicato all’ informazione medico-scientifica, interverranno in studio il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri e il giornalista Massimo Gramellini, autore del romanzo ‘C’era una volta adesso’.

Carlo Conti e Mara Venier ricorderanno l’appuntamento con la 63^ edizione dello ‘Zecchino d’oro’, rimandato a maggio 2021.