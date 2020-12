Dodi Battaglia: il libro “Le mie 60 compagne di viaggio”

Oggi, giovedì 17 dicembre, esce “Le mie 60 compagne di viaggio”, un volume per ripercorrere la carriera del più grande chitarrista italiano, Dodi Battaglia, attraverso immagini, aneddoti e curiosità di tutte le sue meravigliose 60 chitarre.

Il libro di Dodi Battaglia

Con oltre 50 anni di carriera musicale alle spalle, Dodi Battaglia ha deciso ora di passare in rassegna tutte le sue 60 chitarre, preziose compagne di viaggio che l’hanno accompagnato in tutti questi anni, dando a ciascuna il prestigio che si merita.

«Celebrare cinquant’anni di carriera è un grande traguardo della mia vita artistica e professionale – spiega Dodi Battaglia – Ho così deciso di offrire il giusto spazio alle mie sessanta “compagne di viaggio”, alle chitarre che per tutto questo tempo mi hanno seguito in sala d’incisione e sul palco. A loro è dedicato questo libro, dove la bellezza degli strumenti irrompe dalle dettagliate fotografie, alle quali si alternano cenni storici, tecnici ed aneddoti legati al mio lungo viaggio in loro compagnia».

Per ogni chitarra, il musicista bolognese ha indicato le caratteristiche principali, la marca, il modello e il materiale con cui è stata costruita, arricchendo poi il tutto con dettagli e aneddoti, come l’utilizzo in un determinato album o la presenza in un tour. Oltre ad essere stato componente fondamentale dei Pooh, Dodi Battaglia è anche un grandissimo appassionato, esperto e collezionista della chitarra.

Un libro di grande formato (32×24), con copertina cartonata e sovra copertina e un contenuto di ben 290 pagine. Un’opera importante non solo per tutti i fan, ma anche per tutti gli appassionati di chitarre!

Attualmente Dodi Battaglia è al lavoro sul suo nuovo disco di inediti, in uscita nei primi mesi del 2021, anticipato dal brano inciso insieme al leggendario chitarrista americano AL DI MEOLA, “One Sky” (Azzurra Music), il cui video è online al seguente link: https://youtu.be/4IST7m492qo.