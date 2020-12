Delivery e festività natalizie: i piatti più ordinati

Natale è il periodo più magico di tutto l’anno, fra alberi addobbati, luci, feste, doni ma, soprattutto, pranzi e cene senza fine, che quest’anno si potranno vivere con modalità molto diverse dal solito. Ci sono italiani che, oltre ai regali di Babbo Natale, decidono di ricevere direttamente a casa i piatti dei propri ristoranti preferiti, affidandosi al delivery anche durante le festività. Uber Eats ha, quindi, realizzato un’analisi per andare a scoprire quali sono i trend della degli eaters durante il momento più bello dell’anno.

Gli italiani, si sa, sono dei grandi amanti del cibo e dei veri maestri ai fornelli e nel periodo natalizio dedicano la maggior parte del tempo a cucinare, e mangiare, piatti della tradizione e ricette di famiglia. Lo conferma la classifica Uber Eats dei paesi in cui sono stati effettuati più ordini durante le festività invernali 2019: ai primi posti troviamo il Regno Unito, la Francia e il Sud Africa, mentre l’Italia si trova in 12^ posizione su 13. Tuttavia, la tendenza ad affidarsi al delivery durante il Natale sta crescendo anche nello Stivale, soprattutto fra gli abitantidi Napoli, Milano e Roma, città in cui si effettua il maggior numero di ordini in questi giorni.

Fra tombolate e scambi di regali, di solito le case degli italiani si riempiono di persone care, infatti, le consegne sono molto consistenti. L’anno scorso sono stati consegnati ben 19 articoli con un solo ordine. Ma quali sono le ricette preferite per queste occasioni? Dopo giorni di pasta al forno, arrosto, pandori e panettoni, gli eaters della Penisola hanno bisogno di qualcosa di semplice, classico ma comunque pieno di gusto. Al primo posto della classifica dei piatti più ordinati nelle festività nel 2019 troviamo le patatine fritte, poi l’hamburger, seguiti dalla pizza margherita.

TOP 10 PIATTI ORDINATI PER LE FESTE

1. Patatine

2. Hamburger

3. Pizza Margherita

4. Chicken burger

5. Pizza Diavola

6. Muffin con Nutella

7. Panzerotti

8. Poke bowl

9. Donuts

10. Pizza marinara