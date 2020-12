Natale 2020: dieci canzoni da ascoltare

Il Natale 2020 è ormai alle porte. Mancano pochi giorni alle tanto attese festività.

Cosa c’è di meglio se non accompagnare questi momenti magici con della buona musica? O scartare i regali con una vera e propria colonna sonora?

Per questo Natale abbiamo rinnovato la playlist. Abbiamo incluso dei classici immancabili, come Last Christmas dei Wham, All I want For Christmas is you di Mariah Carey, Happy Xmas di John Lennon o Jingle Bell Rock di Glee.

Abbiamo anche selezionato dei brani reinterpretati da alcuni artisti: Let It Snow con la voce di Mario Biondi e White Christmas di Sergio Sylvestre.

Non poteva mancare il simbolo natalizio per eccellenza, Michael Bublé, con Winter Wonderland.

Presenti anche artisti internazionali amatissimi dal pubblico, come Ed Sheeran e la sua Perfect, i Coldplay con Christmas Lights e Laura Pausini con Santa Claus is coming to town.

La playlist Natale 2019

Ed Sheeran – Perfect

Coldplay – Christmas Lights

Wham! – Last Christmas

Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You

Michael Bublé – Winter Wonderland

John Lennon – Happy Xmas (War Is Over)

Glee – Jingle Bell Rock

Laura Pausini – Santa Claus is coming to town

Mario Biondi – Let It Snow

Sergio Sylvestre – White Christmas