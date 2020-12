Buongiorno Benessere, la puntata del 26 dicembre

Buongiorno Benessere a Natale, festa della famiglia, delle riunioni tra parenti e amici, dei grandi pranzi in casa. Anche se quest’anno i Decreti del governo e la Prudenza hanno molto ridimensionato la possibilità di ricevere e di estendere inviti, è bene non abbassare la guardia. Le norme di sicurezza e i buoni consigli su come comportarci nel chiuso delle nostre case valgono sempre. Che si mangi da solo, in due o con tutti.

Nella puntata in onda la mattina di Santo Stefano alle 10.30, Vira Carbone e i medici specialisti in studio o in collegamento ricorderanno ancora un volta quali sono le regole di distanziamento fisico da tenere negli ambienti chiusi, specie alla presenza di persone avanti negli anni. E quali accorgimenti minimi mettere in atto per garantire la sicurezza di chi sta passando con noi le festività. La pressione del sangue – indice strategico nel segnalare anomalie di funzionamento organico- sarà il tema approfondito con il primario di cardiologia, che insegnerà a prevenire e a gestire ogni sbalzo pressorio. Così come l’asma e le difficoltà respiratorie, che rischiano di accompagnarsi alle lunghe permanenze in luoghi chiusi.

Non mancheranno in questi giorni di pranzi, piccoli e grandi – i consigli del nutrizionista Marco Bianchi.