Boomdabash, presentato il Best OF: “Estate 2021? Ci sarà il tormentone, ma intanto…”

Uscirà venerdì 11 dicembre 2020 Don’t worry (Best Of 2005-2020) dei Boomdabash (Universal).

Un’imperdibile raccolta di inediti e grandi successi che ripercorre i primi 15 anni di carriera della band.

All’interno della raccolta ben 22 brani fra cui le più grandi hit come “Mambo salentino”, “karaoke”, “Per un milione”, “Il solito italiano”, “Barracuda”, “Non ti dico no”, a cui si aggiungono tre inediti tra cui il singolo apripista che titola l’intero progetto “Don’t worry”, “Marco e Sara” e “Nun tenimme paura” feat Franco Ricciardi. Non trascurabili i due brani come “Danger” e “She’s mine”, i primi ad aprire la carriera della band e incisi per la prima volta in assoluto su un supporto fisico. Una vera e propria playlist dal sapore unico e inconfondibile, adatta per ogni occasione.

“Abbiamo avuto la voglia di creare questo best of per fare un regalo a tutte le persone che ci hanno seguiti in questi quindici anni, dal momento dlela prima produzione ufficiale pur essendo nati nel 2000. Il nostro istinto è stato quello di creare una tracklist che regalasse un viaggio musicale attraverso i punti salienti e i momenti clou della nostra carriera. Dietro questo progetto c’è la voglia di far fare questo viaggio a chi ci ha scoperto da poco, conoscendoci tramite i tormentoni dell’estate e non sanno chi sono stati i Boomdabash”.

Disco che si apre con un brano inedito.

“L’apripista di questo disco è Don’t worry, un pezzo diverso da quelle che sono le classiche produzioni della band. Solitamente ci si aspetta un ritmo superiore ai 90bpm, ma abbiamo voluto tirare fuori un singolo che fosse un inno alla speranza. E’ facile associare la canzone al periodo, ma questo inno lo avevamo scritto un anno fa, a gennaio. Poi ovviamente tutto si è fermato per via di questa situazione. Abbiamo deciso di tirarlo fuori per aprire la strada al best of, essendo inno di speranza, voglia di restare lucidi e con la schiena dritta in momenti come questi. Siamo sorpresi dal feedback dei nostri fan, che ci amano ma sono altrettanto critici nei nostri confronti. Quando le nostre produzioni si discostano dal genere è capitato che si allarmino o storcano il naso. questo brano ha unito tutte le orecchie che eseguono i Boomdabash”.

Nel disco non poteva mancare un altro inedito. Questa volta autobiografico, che svela alcuni lati della band.

“Un altro inedito a cui siamo legati è un pezzo scritto insieme a Franco Ricciardi, artista partneopeo, ed è il primo pezzo autobiografico dei Boomdabash. Tutti hanno saputo chi siamo sul palco, sui social, ma nessuno ha saputo la vita che abbiamo fatto prima, in che realtà siamo cresciuti. Questo pezzo, “Nun tenimme paura”,mette a nudo questo lato.

Boomdabash spesso sinonimo di tormentoni estivi. Ci sarà anche per il 2021?