Bicchierino di crema al cacao con frollini alla vaniglia Tisanoreica Senza glutine e pochissimi zuccheri (meno del 3%)

Ricetta per 4 persone/bicchierini

Ingredienti:

2 confezioni di frollini Tisanoreica alla vaniglia- Frutti di bosco 80gr- Panna fresca liquida 100gr- Foglie di menta

Per la crema:

Latte intero 192gr- Tuorlo d’uovo 35gr- Amido di mais 8gr- Cacao amaro in polvere 21gr- Eritritolo 64gr

Preparazione:

1) Per la crema: mischiare il cacao con l’eritritolo e l’amido, aggiungere 1/3 del latte e i tuorli. Scaldare il resto del latte e versarlo sulla pastella. Riportare sul fuoco e far addensare. Lasciare raffreddare.2) Montare la panna fresca e mettere da parte.3) Sbriciolare circa metà confezione di frollini Tisanoreica per bicchierino, lasciandone circa 4 cucchiai da parte.4) Fare uno strato di crema, mettere dei frutti di bosco ed infine uno strato di panna, dei frutti di bosco e qualche foglia di menta.