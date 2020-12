Beppe Convertini: tra “Telethon” e “Linea Verde”, doppio impegno tv

Il conduttore Beppe Convertini si prepara ad una vera e propria maratona televisiva per questo weekend che lo vedrà affrontare una corsa fatta di due programmi.

Linea Verde

Domenica 20 dicembre, alle ore 12.20 su Rai1, torna l’appuntamento con “Linea Verde”. Insieme alla sua compagna d’avventura Ingrid Muccitelli, Convertini si muoverà nel territorio della Riserva Naturale Abbadia di Fiastra, una grande oasi ambientale nelle Marche, in provincia di Macerata, ricca di testimonianze architettoniche e artistiche di grande pregio, mettendo in evidenza la biodiversità del territorio e la sua lunga tradizione legata alle produzioni agricole, all’allevamento di ovini e animali di bassa corte, alla cucina, all’artigianato. Visiteranno inoltre il centro storico di Camerino, ancora profondamente segnato dal sisma del 2016 e il suggestivo orto botanico dell’Università; tappa poi a Macerata, in una golosa bottega di maestri cioccolatieri, e spazio anche all’artigianato e alla musica, con la maestria degli artigiani del Sax.

Telethon

Prima di partire alla scoperta di nuovi colori e sapori del nostro Belpaese, oggi, venerdì 18 dicembre, alle 18.50 su Rai2, Beppe Convertini sarà al timone di uno degli appuntamenti della Maratona Telethon dedicati alla sensibilizzazione per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, messa a dura prova dall’emergenza sanitaria in corso. “A Natale scegli il DONO della generosità”: questo l’invito di Telethon, inteso sia come gesto di generosità del donatore, sia come qualità interiore che rende ogni persona unica e speciale.