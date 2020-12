Da Massimiliano Gallo a Sara Lazzaro, Rettondini, De Falco e tanti tanti altri per gli auguri a Lifestyleblog.it – parte 1

Tanti i volti del cinema, fiction tv e danza e non solo che hanno voluto fare i loro personali e speciali auguri di buone feste ai lettori di Lifestyle e al nostro direttore Bruno Bellini

Un comune determinatore tra loro l’agenzia di comunicazione ed eventi Zaccaricommunication diretta da Giuseppe Zaccaria che li rappresenta da anni e che ha dichiarato

“Mi emoziona tanto vedere tutti i miei talent uniti insieme in un messaggio speciale di auguri ai vostri lettori, in un Natale pieno di restrizioni visto l’emergenza che però ci vede uniti insieme in un abbraccio virtuale ma caldo e caloroso. La nostra è una family che al primo posto mette un valore immenso che è il grande rispetto per il nostro lavoro, forse il segreto di collaborazioni davvero datate nel tempo ma che mi emozionano ancora come fosse il primo giorno. Auguri di buone Feste caro direttore e son sicuro ci aspettarà un meraviglioso 2021”

Nel videomessaggio di auguri,tante le celebrities amate dal pubblico e dai nostri lettori gli attori Massimiliano Gallo, Giovanni Anzaldo e Giulia Rupi, Sara Lazzaro,Francesca Rettondini, Lucianna De Falco, Shalana Santana, Marina Marchione e Andrea d’Andreagiovanni, Pasquale di Nuzzo e Giovanna Reynaude, l’impeccabile event creator Mariangela De Biase direttrice di Hotel spa Villa del mare, il danzatore e coreografo internazionale Vincenzo Mingolla e l’attrice-ballerina Alice Bellagamba e il modello Ettore Radaelli insieme in esclusiva per Lifestyle per augurarvi buone feste