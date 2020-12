Il menù perfetto per l’aperitivo di Natale

Il Natale è alle porte e nonostante le restrizioni e la situazione odierna gli italiani non sono pronti a rinunciare a quelle tradizioni che da sempre aggiungono un pizzico di magia ed emozione ad ogni festività. Prima tra le tradizioni a cui tutti siamo particolarmente legati sotto Natale è quella culinaria, che caratterizza l’intera cultura italiana. Come preparare allora un perfetto aperitivo di Natale a casa? Sanbittèr, ambasciatore dell’aperitivo italiano, insieme a Buitoni, danno tutti i consigli e pratiche idee per sorprendere commensali e congiunti durante le feste.

Sanbittèr, quest’anno infatti propone ben tre cocktail, perfetti per l’aperitivo natalizio e per soddisfare i gusti di tutti: Zen Bittèr, Caipi Bittèr e Notte di Natale. A completare l’aperitivo e renderlo più sfizioso sono le tre ricette di Buitoni, da abbinare ai cocktail Sanbittèr tutti differenti e tutti da scoprire per godersi un momento di convivialità durante le festività natalizie. Nel nostro paese, gastronomia e tradizioni culinarie hanno sempre avuto una ritualità strettamente legata alle feste canoniche e la cucina recita un ruolo da protagonista nelle tradizioni natalizie da nord a sud Italia. La sera della Vigilia di Natale è tradizione preparare una cena “di magro”, cioè senza carne, e le ricette di pesce sono diventate protagoniste di questa sera speciale trasformando la tradizione del digiuno in qualcosa di assolutamente sfizioso! L’aperitivo proposto da Sanbittèr e Buitoni sembra quindi adattarsi perfettamente alla tradizione della Vigilia di Natale ma potrà essere preparato in qualsiasi altro momento di festosità e celebrazione.



Prima tra le proposte di Buitoni sono Le Code di Gambero in Crosta con Sesamo, un crostaceo da sempre molto utilizzato la sera della vigilia. Invece del solito cocktail di gamberetti in salsa rosa però, questa volta le code di gambero verranno avvolte dal una sottile pasta briséee dal sesamo. Il risultato sarà un croccante antipasto impreziosito dal gusto raffinato e delicato dei gamberi. Ottimo da abbinare a questo antipasto è il Zen bittèr il Sanbittèr a base di zenzero e limone: il sapore pungente dello zenzero incontra il gusto delicato dei gamberi per dare vita ad un’esplosione di gusto in ogni palato.



Altra ricetta a base di pesce è quella dei Cornetti Salati ai Semi con Salmone e Guacamole. L’abbinamento salmone-avocado è diventato un classico di tendenza, i due ingredienti si uniscono in tantissime ricette, con forme e consistenze diverse, in questo caso il salmone è affumicato, mentre l’avocado viene ridotto in crema diventando guacamole. Entrambi gli ingredienti andranno poi a farcire i cornetti realizzati con la sfoglia. Ottimo da abbinare a questo antipasto sembra essere Notte di Natale, il Sanbittèr fruttato a base di banana, succo di lime e succo di mela: I sapori dolci del salmone e dell’avocado incontrano le forti note del lime e della mela verde.

Ultima delle tre ricette sono gli Alberelli ripieni con Fonduta, piccole formine di pasta sfoglia ripiene di acciughe e ricotta accompagnate da una filante fonduta. A questo antipasto si può scegliere di accostare il Caipi bittèr, il Sanbittèr a base di miele, pistilli di zafferano e mandarini cinesi. Le note del miele si sposano perfettamente con i formaggi per creare un mix di sapori raffinato e insolito dalle mille sfumature.

A Natale usare il cuore in cucina sembra più facile, e quando ci si mette davanti ai fornelli diventiamo tutti degli abili chef. Quest’anno all’aperitivo di Natale ci hanno pensato Sanbittèr e Buitoni, che hanno voluto regalare consigli e ricette per un aperitivo tradizionale natalizio tutto in rosso, semplice e sfizioso da condividere sotto l’albero per vivere un momento speciale con chi si ha accanto.

LE RICETTE DEI COCKTAIL





NOTTE DI NATALE





Gli ingredienti





10cl Sanbittèr rosso

Succo di un lime

Succo di ½ mela rossa

80 gr di banana

Ghiaccio a piacere





La preparazione

Capovolgete un Sanbittèr Rosso in un tumbler basso, stile old fashioned. Mettete nel frullatore la banana fresca, il succo di lime e il succo di mela verde. Aggiungete il ghiaccio nel bicchiere e colmate il miscelato con il contenuto frullato in precedenza. Decorate con un ciuffetto di menta fresca.



Decorazione

Per la decorazione:La menta fresca non è solo decorativa, ma è fondamentale per esaltare il contrasto tra dolce e amaro del cocktail.

ZEN BITTER

Gli ingredienti





1 Sanbittèr Rosso

3 fette di zenzero

Succo di ½ di limone

1 fetta di cetriolo

Ghiaccio a piacere

La preparazione

In un bicchiere pestate 3 fette di zenzero insieme al succo di limone, aggiungete il ghiaccio per ¾ e versate Sanbittèr Rosso. Mescolate tutti gli ingredienti e decorate il cocktail con una fetta di limone, colmando di ghiaccio il bicchiere.

CAIPIBITTER

Ingredienti

8cl Sanbittèr Rosso

2 mandarini cinesi

2cl sciroppo di miele

Pistilli di zafferano

Ghiaccio a piacere

La preparazione

Tagliate a metà due mandarini cinesi e inseriteli in un tumbler. Aggiungete lo sciroppo di miele, alcuni pistilli di zafferano e pestate gli ingredienti.Unite il ghiaccio e Sanbittèr Rosso, mescolate con un barspoon e colmate con il ghiaccio tritato. Decorate con mandarini cinesi e zafferano in pistilli.



Tips: Servite il cocktail in un barattolo di vetro da salsa o in uno di marmellata.



LE RICETTE DEL FOOD PAIRING

CODE DI GAMBERO IN CROSTA CON SESAMO



Gli ingredienti





pasta brisée 1 confezione

12 code di gamberi

1 uovo

Sale q.b.

semi di sesamoq.b.

La preparazione

Sciacquate e pulite le code di gambero, mantenendo la codina. Salate leggermente i gamberi. Srotolate la sfoglia e tagliatela in striscioline larghe circa 1 cm Arrotolate la sfoglia attorno ai gamberi, successivamente nell’uovo leggermente sbattuto e poi passateli nei semi di sesamo. Sistemate le code di gambero in crosta su una teglia coperta con carta da forno e fate cuocere a 180° per 20 minuti, girandoli a metà cottura. Servite con salsa rosa o maionese

ALBERELLI RIPIENI CON FONDUTA

Gli ingredienti

pasta sfoglia gran spessore 1 confezione

• fontina 200 g

• latte 120 ml

• burro 20 g

• tuorli d’uovo2

• acciughe q.b.

• semi di sesamo 1 cucchiaio

• olio q.b.

La preparazione

Accendete il forno a 180 °C e stendete un foglio di carta da forno su una teglia. Srotolate la sfoglia e con una formina ad albero ricavate le formine, sulle quali sistemerete un pochino di acciuga, per poi ricoprirle con altre stelline, facendo in modo di chiudere bene i bordi. Cospargete le stelle di ricotta grattugiata. Infornatele e fatele cuocere per 10-15 minuti. Devono

essere appena dorate. Sfornate. Per la fonduta: tagliate la fontina a fettine sottili e mettetela a bagno per un’ora nel latte. A questo punto, ponetela in un pentolino a fuoco basso, aggiungete il burro e mescolate costantemente con una frusta fino a che il formaggio non sarà fuso. Aggiungete i tuorli, continuate a mescolare e proseguite la cottura per un’altra ventina di minuti. Spegnete il fuoco e servite la fonduta in un tegame di coccio con le stelline e salumi.





CORNETTI SALATI AI SEMI CON SALMONE E GUACAMOLE

Gli ingredienti

la sfoglia bontà di semi 2 confezioni

avocado1

lime1

olio q.b.

Sale q.b.

salmone affumicato 150 g



La preparazione

1. Prima di tutto preparate un leggero guacamole schiacciando bene la polpa di un avocado maturo, condito con olio, sale e succo di lime a piacere.

2. Prendete la sfoglia, ritagliatela in 8 spicchi e arrotolate su se stesso ogni spicchio, partendo dalla base fino alla punta per creare 8 cornetti.

3. Infornate i cornetti a 200° per 20/25 minuti.

4. Lasciate raffreddare i cornetti, tagliateli a metà e farciteli con il guacamole e fette di salmone affumicato.