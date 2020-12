Antonio Marino tra i protagonisti del Concerto dell’Epifania su Rai1

Tutto pronto per la XXVI edizione del Concerto dell’Epifania che quest’anno vede, tra i grandi ospiti musicali, il giovane e talentuoso Antonio Marino.

Reduce della sua partecipazione ad “All Together Now” 2020, il game show musicale condotto da Michelle Hunziker, già in radio, negli store e sulle piattaforme digitali con il suo primo singolo “FRIDA”(Pizzicato Music / Believe), Marino torna ad abbracciare, in maniera simbolica, il pubblico dal palco di un evento speciale.

La sua inconfondibile voce scalderà i cuori della gente a casa, con una originale interpretazione di ‘Almeno Tu nell’universo’ di Mia Martini durante il tradizionale concerto dell’Epifania che si svolgerà nella Chiesa di Santa Maria La Nova a Napoli.

L’evento musicale, prodotto da RAI CULTURA e organizzato grazie all’Associazione Oltre il Chiostro onlus di Giuseppe Reale, sarà trasmesso su RAIUNO martedì 5 gennaio 2021 dalle ore 23:15.

Nel pieno rispetto dei protocolli sanitari previsti per contrastare la diffusione del Covid-19, l’evento sarà registrato nei giorni 29 e 30 dicembre, senza la presenza di pubblico.



“L’unico modo per superare un momento di sofferenza è passarci attraverso perché dall’altra parte ci sarà sicuramente qualcosa di bello”, afferma Antonio Marino di fronte a quanto sta vivendo l’intera umanità.Ma è anche il pensiero a cui si è ispirato nelcomporre il suo nuovo singolo. “Frida nasce così dalla volontà di amare prima di tutto se stessi per poi accogliere qualcun altro, abbandonando l’idea di un amore tormentato alla Frida Kahlo per sceglierne una decisamente più positiva”.

“Frida” è statoscritto e composto da Antonio Marino con Hinca, che ha curato gli arrangiamenti e la produzione artistica, con Francesco Silvestri e la produzione esecutiva di Stefano Silvestri (in arte “Phunk Investigation” noto per l’incredibile lavoro con George Michael – Flawless in classifica in tutto il mondo) anche lui tra gli autori del brano. Registrato al K7 Studio di Bruxelles è un brano in cui si sentono gli anni 80 e le sonorità esprimono a pieno le atmosfere electro pop e synth tipiche di quegli anni. Il video, per la regia di Antonio Levita, nasce da un’idea artistica di Fabio Coconudaconosciuto nel muro di All Together Now.La sinergia ha dato vita alla clip musicale dal respiro cinematografico, con rimandi agli anni ’80.

Marino , il cui debutto nel mondo dello spettacolo risale al 2002 nel musical “C’era una volta… Scugnizzi”, il musical teatrale di Claudio Mattone, é alla sua 3 esperienza televisiva. Lo ricordiamo infatti nella prima edizione di X Factor nel 2008 e successivamente tra i semifinalisti di The Voice 2018.