Anche Sofia Goggia sperimenta la rivoluzione di RTL102.5. E si connette con Zoom mentre raggiunge le Alpi…

Tra due giorni il “Gigante”. Adesso la talentuosa Sofia Goggia, che guida la classifica di discesa libera, si rilassa un po’ prima della performances sulle nevi austriache.

La bergamasca doc, amatissima in tutto il mondo, è in viaggio. “Un lunghissimo viaggio, sono 770 km”, precisa connessa tramite Zoom dalla propria auto con RTL102.5. La Goggia interviene durante “No problem, W l’Italia” con Alessandro Greco, Charlie Gnocchi e Valeria Graci.

“Tra due giorni ho una gara di Gigante”, dice mentre sta raggiungendo le Alpi austriache. E anche lei sperimenta quella che viene già definita una vera rivoluzione nel mondo della comunicazione, messa in piedi da RTL102.5 che tramite Zoom sta connettendo l’Italia intera e non solo.

Poi l’azzurra, che ha un talento inossidabile, non si sottrae ad un simpatico siparietto con Charlie Gnocchi – che le chiede i nomi delle quattro valli bergamasche. “Veramente sono due”, risponde Sofia. E si scoppia a ridere in diretta. La sciatricia, prima di lasciare il collegamento, inquadra con lo smartphone l’auto su cui è in viaggio mentre siede al lato passeggero. Un viaggio lunghissimo per coronare l’ennesimo appuntamento sportivo. E gli italiani sono pronti a tifare per lei.