Alessandro Borghese 4 ristoranti: la puntata del 29 dicembre

Prosegue il viaggio itinerante di chef Alessandro Borghes.

Domani – martedì 29 dicembre – torna su Sky e NOW TV con un nuovo episodio di ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI, produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia.

Dopo aver fatto tappa a Milano, in Ciociaria e in Toscana, questa settimana lo chef è alla ricerca del miglior ristorante gourmet di uno stabilimento balneare della Riviera Romagnola.

La puntata del 29 dicembre: dove si svolge

Una lunga distesa di ombrelloni e mare contraddistingue la “spiaggia d’Italia”.

È una delle zone della Penisola più conosciute al mondo, in cui si sta bene sempre, dalla mattina alla sera, dove gli stabilimenti balneari sono pensati per regalare emozioni e gustose esperienze culinarie nei loro ristoranti.

Questa volta chef Borghese non è qui per la solita piadina, ma vuole di più. È alla ricerca, infatti, di ristoranti gourmet, dove la gustosa cucina romagnola convive con ingredienti genuini e di altissima qualità, impiattamenti raffinati e ricercati abbinamenti di sapori.

A sfidarsi – nell’episodio di domani, martedì 29 dicembre, alle 21.15 su Sky Uno e sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV – ci sono: Monica con Maré,Danilo con Ricci di Mare, Andrea con Cala Zingaro, e, infine, Piero con Peperittima. In palio per il vincitore, l’ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico di 5mila euro da investire nella propria attività. In questa puntata la cozza di Cervia è la categoria special, che si aggiunge alle altre quattro da votare: location, menu, servizio e conto.

Anticipazioni delle prossime puntate

Le prossime puntate si svolgeranno in alcuni dei luoghi più affascinanti e caratteristici della Penisola: tra gli altri, ci sono Bari, Basilicata, Parma e Milano.

Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso un “bollino” 4 RISTORANTI esposto all’esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi.