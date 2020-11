Vanilla Skin, il drink di Marco Riccetti

Oggi vi presentiamo il drink VANILLA SKIN, di Marco Riccetti head bartender dell’Inside Restaurant & Cocktail Bar di Torino.

INGREDIENTI

18 cl Rum Don Papa 7 anni

6 cl succo di maracuja

3 cl sciroppo di cocco

24 cl thè alla vaniglia

3 cl succo di limone

2 cucchiaini di zucchero bianco

mirtilli, bacche di Goji

succo di un quarto di limone o arancia

2 top di cannella in polvere



PREPARAZIONE:

Con la tecnica build, versare i succhi e lo sciroppo in una boule o un decanter, mescolare bene con un cucchiaino. Aggiungere due tazzine da caffè di thè alla vaniglia e, infine, una tazzina di Rum Don Papa. Riempire il bicchiere con del ghiaccio, versare il tutto e guarnire con una fetta di limone, quello usato per il succo. La ricetta per un drink di gruppo, da servire in una boule, prevede la stessa ricetta con le quantità moltiplicate per tre.



IL DRINK:

Un twist, una rivisitazione del classico Punch, con il Don Papa Rum al centro. Forte del grande successo ottenuto fin dal suo lancio nel 2012 in alcune nazioni, il Rum Don Papa – il primo rum premium delle Filippine con lotti limitati e selezionati – ha in Italia, grazie al distributore Rinaldi1957, un trend di consumo che va oltre le più ottimistiche aspettative. Il bouquet che caratterizza Rum Don Papa sprigiona note di vaniglia, miele e frutta candita con una lunga e avvolgente trama gustativa nel finale, rimandando alle atmosfere dell’isola di Negros Occidentale, dove viene distillato e invecchiato per oltre sette anni in botti di rovere americano. Il rum è la perfetta rappresentazione del paesaggio lussureggiante e colorato dell’isola e l’irriverenza della storia di Papa Isio, l’eroe rivoluzionario che ha ispirato il nome di Don Papa. Nelle venature di Rum Don Papa si percepiscono la straordinaria flora e fauna, le montagne, i vulcani, gli animali esotici e le guerriglie del passato fra le colline di questo luogo, noto anche come Sugarlandia e considerato una delle più ricche e interessanti località al mondo.