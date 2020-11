Valeria Graci: “Mi sentivo dire: non vali nulla”

Valeria Graci a Verissimo racconta per la prima volta una complicata storia di violenza psicologica subita dal suo ex-marito:

Ai microfoni del talk show, l’attrice comica confessa:

A Silvia Toffanin, che le chiede quale sia stata la sua paura più grande, Valeria dice:

“Ho avuto il timore di non sentirmi sicura. Per una come me, abituata a vivere da sola da quando avevo 18 anni, è stata tostissima. Sono ritornata a stare con i miei genitori a Roma. Loro sono separati da quarant’anni ma si sono riuniti sotto lo stesso tetto per proteggermi”.