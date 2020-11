Ascolti tv, Uno Mattina in Famiglia sempre più su!

Continua la crescita di ascolti per Uno Mattina in Famiglia. Programma che continua a migliorare in termini di numeri e riesce a far meglio della scorsa stagione.

Una stagione fortunata la 2019/2020 che è riuscita a chiudere col botto una stagione da record. Ma la 2020/2021 non è affatto da meno, anzi…

Gli ascolti di sabato 28 novembre

Numeri e dati alla mano, la puntata sabato 28 novembre 2020 ha ottenuto 1.657.000 telespettatori (22,3%) nella prima parte, 1.567.000 (21,1%) nella seconda e 1.391.000 (18,8%).

La corrispondente puntata del 2019, invece, 1.479.000 telespettatori (22,1%) 1.286.000 (20,7%) nella seconda e 1.219.000 (21%).

Uno Mattina in famiglia cresce in punti percentuali di share e di qualche centinaia di migliaia di telespettatori.

Il successo del programma

Il segreto del successo è anche la qualità del programma, ricca di argomenti di interesse e attualità, messi a punto dall’ottimo autore e regista Marco Aprea.

Monica Setta e Tiberio Timperi sono poi le “punte di diamante” della trasmissione di Michele Guardì: il loro apporto professionale è, senza dubbio, la carta vincente ed il segreto del successo di Uno Mattina per il secondo anno consecutivo.

Una coppia professionale composta da due giornalisti di lunga esperienza, che sta dando nuova linfa allo storico programma del weekend di Rai1.