Uno mattina in famiglia mette le ali al day time di Rai1! Ieri Monica e Tiberio al 23 per cento record stagionale

Uno mattina in famiglia mette le ali al day time festivo della Rai1 di Stefano Coletta.

Ieri record stagionale per la trasmissione condotta da Monica Setta e Tiberio Timperi con il 23 per cento nella prima parte pari a poco meno di 1.700mila teste, il 20.6 nella seconda con 1.530mila e il 18.5 nella terza con 1.350 Mila spettatori.

Uno mattina in famiglia, dove Coletta ha riconfermato i conduttori Monica e Tiberio, riesce addirittura a fare meglio della edizione 2019 che pure fu da incorniciare.

Monica Setta

Confrontando le date con il week. End corrispondente dello scorso anno è evidente il grande rialzo del 2020. Nel 2019 si fermarono poco sotto il 20 con 1.150mila teste.

A trainare l’ascolto le nuove rubriche introdotte quest’anno e la forte spinta sull’attualità declinata sempre in maniera garbata ed equilibrata. Ma il successo di Uno mattina in famiglia si spiega anche con l’armonia che regna tra Tiberio Timperi e Monica Setta molto simili in termini anagrafici (entrambi classe 1964) e giornalistici (professionisti dalla fine degli anni 80 con una lunga esperienza).

Il programma è diretto da Marco Aprea che lo firma insieme a Michele Guardi, uno dei più straordinari uomini di televisione sul mercato.

Uno mattina in famiglia fu ideato oltre 30 anni fa da Guardì che anche con gli altri suoi programmi continua a macinare successi.