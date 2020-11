Monica Giandotti, Rossella Erra e Marzia Roncacci a Uno mattina in famiglia

Domenica 29 novembre con Uno mattina in famiglia e grandi ospiti.

Domani mattina Monica Setta e Tiberio Timperi faranno il punto sull’attualità giornalistica e daranno spazio alle consuete rubriche del programma dal Pronto soccorso linguistico del professor Sabatini alla cronaca rosa di Gianni Ippoliti.

Molte le donne ospiti nella puntata in partenza alle 6.30 di domani su Rai1.

Monica Giandotti insieme a Marco Frittella, entrambi conduttori di Unomattina 2020/2021

Monica Giandotti, conduttrice di uno mattina con Marco Frittella, sarà ospite di Monica Setta nello spazio genitori/figli mentre la giornalista del TG2 Marzia Roncacci sarà sempre con la Setta ma nello spazio dedicato all’economia ‘Quadrare i conti’.

Nella rubrica della TV infine torna per la seconda volta Rossella Erra della controgiuria di ballando con le stelle. Lanciata da Caterina Balivo come ambasciatrice del popolo, la vulcanica Erra si è riposizionata con Milly Carlucci a Ballando e si prepara per Il cantante mascherato sempre in prime time su Rai1.