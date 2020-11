Sony Xperia Compact: nuovo modello 5G nel 2021

Molti fan dell’universo Sony ricorderanno certamente Xperia XZ2 Compact, uno degli smartphone top di gamma compatti che più suscitò interesse nel 2018 per via di un comparto tecnico ottimale (Snapdragon 845 e Bluetooth 5.0) unito a un design sobrio e maneggevole.

Se siamo tra i suddetti ammiratori della gamma Xperia Compact, Sony potrebbe avere un’interessante sorpresa in serbo per noi: un nuovo smartphone flagship con 5G e portabilità elevatissima, pronto a debuttare nei primi mesi del 2021.

Le prime indiscrezioni, provenienti dal portale cinese Androidnext e subito diffuse sui principali social media, fanno riferimento ad un modello completamente rinnovato di smartphone per la celebre “serie compatta” Sony, che avrebbe scartato l’ipotesi del lancio di un Xperia 10 II per concentrare tutti i propri sforzi sullo sviluppo di Xperia 1 III Compact.

Tali sforzi sarebbero mirati alla creazione di un dispositivo 5G-ready, con tanto di successore del popolare Snapdragon 765G a livello hardware, ovvero il chipset Snapdragon 775 che andrà a potenziare un buon numero di smartphone compatti con caratteristiche top di gamma a partire dal prossimo anno.

Il tutto, ovviamente, sarà incastonato in un telaio di dimensioni ridotte (non dovrebbe essere superata una diagonale di schermo standard da 5,5 pollici) e un display che rispecchia la tradizionale alta qualità grafica che contraddistingue i modelli della serie Xperia. Ma cosa dovrebbe spingerci ad interessarci al nuovo Xperia, se non conosciamo esattamente questa gamma?

Sicuramente possiamo considerare il fatto che Compact è una serie smartphone lodata per le buone prestazioni audio e le performance della fotocamera: si pensa che assieme alla personalizzazione software (Android 11 simile alla versione stock, con minime modifiche da parte di Sony) questi siano aspetti fondamentali per la creazione di un device stabile e compatibile con le richieste di utenti sempre più affascinati dalla multimedialità in tutti i suoi aspetti.