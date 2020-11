Software slot machine Bluetooth caratteristiche

I giocatori di slot da bar e VLT forse hanno sentito parlare di software per slot machine blu tooth. Cerchiamo di capire cosa sono e come funzionano, ma soprattutto a cosa servono. Tutti gli appassionati di slot, AWP e videolottery, sognano di ottenere una bella vincita. In molti ci provano giocando con costanza al loro gioco preferito, altri sperimentando diversi sistemi. Tra questi vi sono quelli tradizionali, come ad esempio quello che mira a comprendere se la slot è piena o vuota e giocare di conseguenza. Altri invece provano specifiche combinazioni di giocate, con puntate di un certo tipo, allo scopo di far scattare un meccanismo specifico nella macchina. Tra i metodi più sofisticati, e va detto, illegali, per agire su una macchinetta vi sono i software per slot machine blu tooth. Manipolare le slot con blu tooth teoricamente è possibile, mentre non lo è per le slot machine online. In questo caso, infatti, non si può avere accesso al codice sorgente. Quando dunque si parla di questi speciali software, ci si riferisce esclusivamente ai cabinet fisici, che troviamo nelle sale slot o nei bar.

I software per slot machine bluetooth sono illegali

Essendo meccanismi che manomettono il normale funzionamento delle macchinette, i software per slot machine blu tooth sono ovviamente illegali. E di conseguenza, utilizzarli per ottenere una vincita è un reato perseguibile dalla legge. Inoltre è molto difficile sia reperire questi software, che metterli alla prova. Le moderne slot machine e videolottery, sono ormai collegate in rete. Le singole giocate vengono comunicate dal sistema informativo a Sogei. Di conseguenza la manomissione di una slot con blu tooth è un rischio.

Diversa la situazione del passato, quando le slot non erano in rete e i controlli scarseggiavano. Allora spesso erano proprio i gestori delle sale giochi e dei locali che ospitavano le slot a manometterle. Oggi con tutto il sistema di controllo ADM, anche i gestori non possono orientare in alcun modo il funzionamento delle slot. Il che va a vantaggio della sicurezza dei giocatori.

Le moderne macchinette da gioco sono più sofisticate, ma essendo dotate di software non sono comunque immuni da attacchi. Chiaramente non ci si improvvisa in questo campo, e per creare un software per slot machine blu tooth bisogna essere quantomeno uno sviluppatore.

Come funzionano i software per slot bluetooth

Attraverso il bluetooth si ha la possibilità di entrare in “connessione” con la slot machine senza dover usare un cavo. Quindi potenzialmente lo si può fare senza farsi notare. Chiaramente stabilire una connessione non è una passeggiata, dati i livelli di protezione da superare. E qui entrano in gioco i programmatori che possono essere in grado di “craccare” le password.

Uno dei metodi per manipolare la slot con blu tooth è quello di regolare il livello di difficoltà al minimo, in modo che giocando si vinca molto facilmente. Chi riesce a farlo, potrebbe anche non essere scoperto, se limita la sua azione e le sue vincite. Ma nei casi in cui i software per slot machine blu tooth sono stati scoperti, i sospetti sono nati proprio da livelli di vincite fuori dall’ordinario. I truffatori si sono fatti prendere la mano, e hanno continuato a vincere ripetutamente, suscitando sospetti.

Chiunque si avvicini al gioco d’azzardo con soldi veri e non solo per divertimento come quando si usano le slot con giri gratis deve essere consapevole che le vincite non sono garantite. Anche se le slot da bar hanno una percentuale di ritorno in vincite al giocatore stabilita per legge, non è detto che giocando si vinca. Il gioco non va vissuto come una forma di guadagno, ma come un divertimento, e le perdite vanno messe in conto. Inoltre manomettere le slot con bluetooth o con altri sistemi, è un modo come un altro di perpetrare una truffa ai danni dello Stato.