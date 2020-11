Invisibili, il nuovo singolo di Roby Facchinetti

Sarà in rotazione radiofonica dal 1 dicembre Invisibili secondo singolo dell’ultimo album di Roby Facchinetti Inseguendo la mia musica, distribuito da Believe Digital, uscito lo scorso 25 settembre.

Il brano è firmato da Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio, uno degli ultimi scritti, dove traspare tutta la sua sensibilità, un testo generoso per mettere in luce una tematica sociale, quella degli anziani, spesso dimenticati.

È il racconto della vita di un marito e una moglie che vivono in solitudine “nessuno sa di voi, vivete piano per non sbagliare/appesi ai vostri respiri”, c’è solitudine nelle loro vite ma sono protetti dal loro amore che resiste al tempo e si basta: “il battito di un cuore non ha età”.

Il video

Nel video, realizzato da Gaetano Morbioli, Roby Facchinetti veste gli insoliti panni di artista di strada, insieme al chitarrista Michele Quaini nello splendido scenario della villa e del parco Sigurtà a Valeggio sul Mincio. I due diventano spettatori dei gesti di affetto e dolcezza che gli anziani ancora si scambiano, segno di un amore che, seppure vissuto nella semplicità, ha reso la loro vita come la realizzazione di un bellissimo sogno.

Invisibili è contenuto in un progetto discografico composto da due CD live del tour 2019 e un CD intitolato Rinascerò, rinascerai che include anche l’omonimo successo uscito il 27 marzo durante il lockdown. Inseguendo la mia musica è disponibile anche nella speciale confezione a tiratura limitata di quattro vinili tre con il live e uno con gli inediti.