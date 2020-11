Rai1, record stagionale per Uno mattina in famiglia che con il 23.1 si conferma lo share migliore di tutta la domenica.

È ancora record stagionale per Uno mattina in famiglia che ieri con il 23.1 ha totalizzato per l’ennesima settimana di seguito lo share più alto di tutta la domenica di Rai 1. E dunque il direttore Stefano Coletta reduce dal trionfo di The voice senior con Antonella Clerici, porta a casa un’altra domenica da incorniciare. Monica Setta e Tiberio Timperi volano sulle ali di un grande successo e fanno addirittura meglio della puntata corrispondente del 2019 (con un maggior numero di telespettatori).

Uno Mattina in Famiglia ha interessato 216.000 spettatori con l’11%, nella presentazione, 606.000 spettatori con il 16.4% nella prima parte, 1.878.000 spettatori con il 23.1% nella seconda parte e 1.870.000 spettatori con il 20.2% nella terza parte di 14 minuti. Grandi ospiti ma soprattutto temi di stretta attualità trattati con rigore e garbo dai due giornalisti Timperi e Setta (entrambi professionisti da lunga data) regalano ogni week end ottimi ascolti allo storico programma di Michele Guardi che è in onda da oltre trenta anni. E aspettando sabato prossimo intanto Monica Setta torna a rai due come ospite. Oggi infatti era nel parterre di Ore 14 la fortunata trasmissione di Milo Infante vicedirettore della rete diretta da Ludovico di Meo.