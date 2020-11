Quelli che il calcio: la puntata del 22 novembre

Domenica 22 novembre a “Quelli che il calcio”, in onda su Rai2 alle 14.00, accesa gara di campanilismo comico e calcistico fra quattro grandi rappresentanti della comicità italiana.

Ospiti e anticipazioni della puntata di Quelli che il calcio

Ospiti nello studio di Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu saranno Enrico Bertolino, milanese e tifoso dell’Inter, Michela Giraud, romana e giallorossa, e Neri Marcoré, juventino marchigiano, mentre si collegherà dalla sua Napoli, l’azzurro Francesco Paolantoni.

Torneranno il campione di nuoto Filippo Magnini e l’influencer Michela Coppa, in qualità di madrina del Parma. Enrico Ruggeri, cantante, interista e Presidente della nazionale cantanti, ci racconterà anche la sua passione per la scrittura e del suo ultimo libro “Un gioco da ragazzi”, da poco uscito per La Nave di Teseo.

Nel frattempo, il nostro inviato Enrico Lucci in diretta da una misteriosa isola con il più celebre dei televenditori, proverà a “vendere” una serie di prodotti davvero speciali. Con una verve che, ancora una volta, non ci aspettiamo di vedere tornerà l’Andrea Pirlo di Ubaldo Pantani che inoltre vi regalerà un nuovissimo personaggio: Nicola Porro.

Un po’ di sommovimento, fin troppo, sarà portato da Barbara Foria, nella doppia veste di rappresentante del popolo delle mamme e della moglie del mancato commissario alla sanità calabrese, oltre che dall’Agente Mormora, il surreale personaggio di Toni Bonji. Brenda Lodigiani si travestirà nuovamente da Luisella Costamagna e da Sveva Sagramola.

La giornata della domenica di campionato sarà ricchissima, a partire dall’anticipo dell’ora di pranzo, su cui ci aggiornerà Marco Mazzocchi. Le partite delle 15.00: a Verona l’attrice Clizia Fornasier per i padroni di casa e la fidanzata di Peluso, Sara Piccinini, per il Sassuolo; a Milano il giornalista Fabrizio Biasin seguirà con il rapper granata Willie Peyote Inter-Torino; a Roma lo scrittore emiliano Paolo Nori commenterà Roma-Parma con la giornalista sportiva Francesca Brienza; e infine a Genova il duo dello Stato Sociale, Alberto Cazzola e Lodovico Guenzi, sosterranno il Bologna contro la Sampdoria di lady Quagliarella, Debora Salvalaggio.