Lo spazzolino di stile: Piuma Brush

Oggi vi presentiamo lo spazzolino di stile, made in Italy ed eco-friendly: Piuma Brush.

Si tratta di un prodotto, controllato e confezionato in Italia negli stabilimenti di Piuma Care. Il processo di produzione è sorvegliato attraverso certificati di qualità e controlli periodici, in rispetto degli standard Gmp (Good manufacturing practice) e Iso. Confezionato in atmosfera controllata per garantire i massimi livelli di igiene, l’intera produzione dello spazzolino avviene nel rispetto dell’ambiente ed impiega tecnologie green.

La base trasforma lo spazzolino in un elemento di design e d’arredo, consente l’appoggio su qualsiasi superficie e grazie al calendario integrato ricorda di cambiarlo almeno ogni tre mesi.

Dati e brevetti che hanno permesso a Piuma Care Srl, azienda di Noventa di Piave, di vincere la menzione d’onore alla XXVI edizione del Compasso d’Oro, il riconoscimento più ambito per chi opera nel mondo del design, con il proprio spazzolino di punta, il “Piuma Brush”, disegnato insieme ad Hangar Design Group.

Le caratteristiche di Piuma Brush

Spazzolate brevettate

Le micro-setole premium in Tynex® arrotondate (0,1mm) progettate per non irritare le gengive e garantire la massima pulizia sono disponibili in due versioni: medie, morbide, con il caratteristico taglio a V che ottimizza la pulizia dentale.

Manico e testina

Il manico ergonomico, più lungo degli spazzolini tradizionali, è estremamente flessibile e consente allo spazzolino di essere più delicato a livello gengivale. Con la presa a 360°, si presta ad una impugnatura ideale ed è composto da materiali completamente riciclabili ed antibatterici che ne preservano la durata e impediscono la formazione di muffe. La testina affusolata permette di raggiungere tutti gli angoli della bocca.

Dentifricio

Piuma Care si è posta come obiettivo quello di creare un ecosistema dove l’igiene orale e il design si fondano in un lifestyle ribattezzato “Piuma Way”. L’azienda è stata la prima a proporre un dentifricio anticarie da 75 millilitri in confezione dotata di tecnologia airless. Si tratta di una tecnologia che viene usata solitamente per le creme, una pompetta che se azionata fa uscire il dentifricio: questo avviene perché la pressione fa alzare uno stantuffo posto all’interno del recipiente che spinge il contenuto verso l’esterno.

Piuma da poco ha anche proposto un collutorio in un pack di alluminio rivoluzionario, per sottolineare il costante impegno verso l’ambiente.

