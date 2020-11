“La verità? non mi è suonata la sveglia”. Alessio Viola ironizza sulla sua conduzione da casa, insieme ad Adriana Volpe.

Sia lui sia la Volpe oggi hanno tenuto le redini del programma di TV8 (Ogni Mattina) da remoto, dalle rispettive case.

I due si trovano in quarantena preventiva dopo essere entrati in contatto la scorsa settimana con Giovanni Giacci, risultato positivo al Coronavirus.

Sarah Altobello in lacrime ad Ogni Mattina su TV8

“Il regalo di Natale più bello per me sarebbe un tampone negativo”. La showgirl Sarah Altobello scoppia in lacrime mentre racconta il suo difficile ultimo mese: Altobello è positiva da oltre 30 giorni e si trova in isolamento lontana da casa sua e dai suoi familiari. “Forse passerò anche il Natale da sola – aggiunge – è la mia paura più grande”.