Netflix si aggiorna ispirandosi a TikTok

Passano gli anni, ma Netflix rimane un punto di riferimento importantissimo per chi è “affamato” di film e serie TV di qualità. Nonostante l’ascesa di realtà quali Amazon Prime Video, Hulu e Disney Plus, lo streaming on-demand rimane saldamente nelle mani di un servizio che continua a distinguersi per la sua costante volontà di aggiornarsi.

Ed è proprio dell’ultimo aggiornamento Netflix in arrivo che parliamo oggi: la piattaforma vuole aprirsi ancora di più al mondo dei social network, con un update che ci permetterà di visualizzare molti contenuti in anteprima per capire a colpo d’occhio se una serie fa per noi o meno.

La novità in arrivo riguarda la comparsa di un nuovo feed video, chiamato “Fast Laughs” e chiaramente ispirato al format di TikTok (video in verticale ad ampiezza full screen). Il nuovo pannello permetterebbe di sfogliare numerose clip provenienti dall’intero catalogo Netflix, attingendo dagli spezzoni più divertenti e dalle battute più iconiche di serie TV e film di successo.

Fast Laughs includerebbe clip provenienti sia dai famosi Netflix Originals, contenuti prodotti e supervisionati in prima persona dalla piattaforma, che da trasmissioni ottenute in licenza da terzi, così come dal canale “Netflix is a Joke”, un contenitore social di ampio successo nei paesi anglofoni, dove vengono aggregate clip da Instagram, YouTube, Facebook e Twitter.

La durata di queste clip non sarà superiore ai 45 secondi (il margine minimo è di 15 secondi), e in pieno spirito social saranno condivisibili sui nostri profili. Nel caso in cui fossimo seriamente interessati ai contenuti proposti, potremo scoprirne di altri correlati semplicemente premendo il pulsante ‘Altro’.

La nuova funzione di Netflix è ora in fase di test presso gli USA e il Regno Unito, ed in base ai feedback raccolti tra gli utenti potremo vederne il debutto in Italia molto presto, possibilmente entro fine anno.