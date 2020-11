Scopri luxury brand MODES di Leonardo Carpinteri

Leonardo Carpinteri, fondatore di MODES, ha avuto davvero un’idea brillante: quella di introdurre il concetto di boutique nel mondo del web.

Partendo infatti da un’azienda che già poteva contare sul proprio giro d’affari ma che rimaneva limitata entro i confini della Sicilia, l’imprenditore è riuscito a concludere un’opera davvero straordinaria.

Dopo il rebranding del marchio e l’apertura di nuovi store sul territorio italiano ed europeo, Leonardo Carpinteri ha voluto fare di più. Si è aperto quindi al mondo del web, portando di fatto la propria accuratissima selezione di capi di lusso in una vetrina virtuale dalle grandissime potenzialità.

Oggi MODES è un marchio affermato, leader nel settore dell’alta moda, in grado di proporre articoli delle firme più prestigiose: da Alexander McQueen a Saint Laurent.

MODES: oltre 300 brand luxury in un unico store

Uno dei punti di forza di MODES è stata da sempre l’attenta ed accuratissima selezione di capi di lusso che di volta in volta viene effettuata. Carpinteri ha posto in primo piano questo aspetto, per riuscire a raggiungere un obiettivo: quello di offrire ai clienti del negozio una scelta ampia ma al tempo stesso selezionata. Da MODES non si trovano solo i migliori luxury brand: ogni capo viene scelto con attenzione, considerando da un lato le esigenze e le richieste della clientela e dall’altro l’attualità dei modelli.

Oggi sono oltre 300 i marchi dell’alta moda che è possibile trovare nell’ampissimo catalogo di MODES, sia presso i negozi fisici del territorio che nell’e-commerce online. Da Balenciaga a Raf Simons, da Comme des Garçons a Stella McCartney, i migliori designer al mondo confluiscono tutti in questo concept store multi-marca del lusso.

E-commerce: un’esperienza d’acquisto all’altezza delle aspettative

Con l’apertura dell’e-commerce Leonardo Carpinteri è riuscito a raggiungere un traguardo significativo e condurre il proprio business ad una rapida espansione, ben oltre i confini della Sicilia ma anche dell’Italia.

Grazie al portale MODES è diventato un punto di riferimento internazionale: la boutique online del lusso in grado di offrire un’esperienza di acquisto all’altezza delle aspettative di una clientela senz’altro esigente.

Grazie all’interfaccia estremamente intuitiva, si riesce a trovare immediatamente quello che si cerca, mentre se non si hanno le idee chiare ci si può lasciar guidare dai consigli in home page.

Le ultime collezioni non mancano mai, perché MODES è costantemente aggiornato circa le ultime novità della moda luxury.

Se quindi gli affari andavano già a gonfie vele, la spinta innovativa di Carpinteri ha permesso a questo brand di diventare leader nel settore e di aprirsi ad un futuro, che rischia di tagliare fuori chi non è disposto ad aggiornarsi ed abbracciare le risorse tecnologiche di oggi.

I luxury brand di MODES, tra icone storiche e nuovi talenti

Il successo di MODES è dovuto in parte anche al concept ideato da Carpinteri, che ha voluto introdurre nelle proprie selezioni di capi di lusso anche i designer ancora in erba: giovani talenti come Craig Green, Glenn Martens di Y/Project, Youths in Balaclava e Gosha Rubchinskiy che rappresentano però il futuro della moda in Italia e nel mondo. Ecco che accanto ai marchi storici troviamo anche proposte inedite, ma pur sempre inserite in un contesto di alto livello.