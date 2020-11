Mary De Gennaro protagonista alla conduzione di Mattino Norba

Mary De Gennaro è senza dubbio il volto di punta di Telenorba. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, conduce Mattino Norba al fianco di Antonio Procacci. Programma che cresce in termini di consensi tanto è vero che in Puglia e Basilicata i dati di ascolto superano la concorrenza delle reti nazionali.

Dalle 8 in poi, vengono raccontati i principali fatti del giorno con collegamenti in diretta dal territorio con i giornalisti del TgNorba e con il commento del direttore Magistà. E ogni giorno tante rubriche per imparare tanti segreti in cucina, consigli per la moda, il lifestyle, la cura di sè e molto altro.

Nuova stagione al timone di Mattino Norba: come sta andando questa edizione?

Sta andando molto bene! Ancora un grande successo! L’affetto e il consenso del pubblico mi riempie il cuore e mi ripaga dei ritmi elevatissimi che implica una diretta quotidiana con una sveglia all’alba.

Tante storie da raccontare e soprattutto raccontate. C’è qualcuna in particolare che ti ha colpita?

Mi ha colpita molto la storia di due ragazze che vivono una bella storia d’amore, ma la vivono con grande fatica in quanto costantemente attaccate da numerosi haters. Una bella dimostrazione di come l’amore e l’unione tra 2 persone innamorate possa contrastare l’odio omofobico, che è ancora un problema reale.

In questo programma ti stiamo ammirando anche ai fornelli: come ti stai trovando in questa inedita veste?

Mi sto pian piano innamorando della cucina, tanto che spesso replico qualche ricetta a casa. Sono pazza per i dolci, li mangio perché sono golosa e ho scoperto una particolare attitudine nel prepararli.

Il tuo piatto forte?

Preparazioni da forno come focacce, quiche, e piatti al gratin ma con sui dolci ho una marcia in più.

Com’è il tuo rapporto con i telespettatori, soprattutto nell’era dei social in cui diventa più facile interagire?

Ho un rapporto bellissimo con chi mi segue ogni giorno, costruito giorno dopo giorno, fatto di fiducia e confidenza. Morricone diceva: nell’amore come nell’arte la costanza è tutto. So che esistono la tenuta, la coerenza, la serietà e la durata.

Ecco, lo penso anch’io.

Avrai anche qualche “tifoso” speciale che ti segue, tra cui tua madre… Cosa ti viene detto dopo ogni puntata?

Mia mamma rivede le puntate su norbaonline.it perché la mattina quando sono in onda è già al lavoro, ma ovviamente fa il tifo per me.

Dopo ogni puntata mi confronto con il mio autore Giorgio Gambino capiamo come è andata e poi leggo tutti i messaggi che mi arrivano sui social.

Con chi sogni di condurre un programma?

Mi piacerebbe lavorare in un programma con Carlo Conti o Bonolis. Li stimo molto.

Come personaggi femminili adoro Mara Venier e Maria De Filippi.

A livello professionale, invece, hai un sogno nel cassetto?

Condurre un programma in prima serata.