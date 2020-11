Con “Linea Verde Life” alla scoperta di Bologna

A “Linea Verde Life”, in onda sabato 28 novembre alle 12.30 su Rai1, Marcello Masi e Daniela Ferolla raccontano la città Dotta, Grassa e sempre più Green: Bologna.

Le anticipazioni della puntata

Amore per la tradizione e voglia di sperimentare nuove soluzioni sostenibili per vivere meglio: sarà questo il filo risso del viaggio bolognese.

Nel cuore verde dei Giardini Margherita, uno spazio urbano riqualificato ospita attività dedicate a sostenibilità e innovazione, tra coltivazione acquaponica, design e alimentazione naturale.

Per parlare dell’inquinamento digitale, un fenomeno in crescita, si visiterà un Data Centre green.

Poi nella città universitaria per eccellenza verrà mostrata una lezione di gelato, nella quale si scopriranno i segreti dei futuri maestri gelatieri sempre più attenti ad evitare gli sprechi.

Tappa alla Basilica di San Luca, passeggiando sotto i famosi portici bolognesi fino al Colle della Guardia, per osservare la città da un altro punto di vista, con il Parco del Pellegrino che diventerà una palestra a cielo aperto.

Ricci, conigli, lepri e poiane trovano casa vicino Bologna, grazie all’impegno di due persone speciali che si dedicano al recupero e alla cura degli animali.

Infine, per rispettare la tradizione, Federica De Denaro preparerà la cotoletta alla bolognese. E il viaggio proseguirà alla scoperta di Bologna la Grassa tra prodotti e piatti tipici, dalla mortadella alle tagliatelle al ragù, dai tortellini in brodo alle crescentine, dalla pinza al certosino.