Linea Verde fa tappa a Cremona

Beppe Convertini, Ingrid Muccitelli e Peppone nella puntata di Linea Verde, in onda domenica 22 novembre alle 12.20 su Rai1, portano i telespettatori a Cremona, nel cuore della pianura padana e nel cuore dell’agricoltura italiana.

Le anticipazioni della puntata di Linea Verde

Una delle zone più colpite dalla prima durissima ondata della pandemia “Covid 19”, ma che ciò nonostante non si è mai fermata, non ha mai mollato, ha resistito.

E ha resistito anche grazie alle sue eccellenze: la musica e le produzioni agroalimentari come i formaggi, la mostarda e il torrone.

Cremona è riconosciuta dall’Unesco come patrimonio immateriale dell’umanità per l’antica arte della liuteria, qui sono nati Amati, Guarneri e Stradivari, e ancora oggi arrivano da tutto il mondo per imparare questo antico mestiere o per acquistare lo strumento dei propri sogni.

E in questa città la musica non hai mai smesso di regalare emozioni come racconta Ingrid Muccitelli.

Anche la campagna non si è mai fermata, da questa terra proviene il 10% del latte italiano, e gli animali non conoscono giorni di festa o di lutto ma vanno accuditi sempre. Animali che sono l’orgoglio di chi li alleva.

Peppone va a conoscere delle pluripremiate campionesse di bellezza.

Beppe Convertini viaggia lungo il Po fino ad arrivare nel cuore della città per scoprire cosa si nasconde all’interno del Torrazzo, la torre campanaria in mattoni, più alta d’Italia.