La nuova linea dolls di Barbie

Barbie è da sempre un punto di riferimento per le bambine di tutto il mondo. La fashion doll per eccellenza, infatti, a partire dalla sua nascita nel 1959, è diventata nel corso del tempo una vera e propria icona: ha saputo ispirare tante bambine che, grazie a Barbie, possono essere tutto ciò che desiderano, immedesimandosi attraverso il gioco in ruoli e lavori sempre differenti, dalla scienziata all’astronauta, dalla giornalista all’atleta.

Con Barbie le bambine hanno potuto anche esprimere al meglio loro stesse e le loro personalità in termini di stile: Barbie infatti si è ritagliata uno spazio importante all’interno del fashion system, diventando negli anni protagonista di numerose collaborazioni con fashion designer di tutto il mondo e specchio degli stili più svariati.

Nella moda ci sono molte regole, ma una sola è quella dominante: creare un look che possa esprimere al meglio la propria personalità. Per questo Barbie celebra l’importanza di esprimersi attraverso la moda con Barbie Extra. La nuova linea è un trionfo di colori, stile urbano, glamour e accessori…extraordinari. Questo primo assortimento è costituito da 3 dolls, tutte accompagnate da accessori unici ed eccentrici e dagli immancabili e fidati animaletti da compagnia, che riflettono anch’essi lo stile unico delle dolls a cui sono accompagnati.

Eco-pellicce colorate, scarpe con il tacco abbinate a calze sportive e hairstyle colorati e d’impatto, sono solo alcuni dei dettagli che Barbie Extra offre alle bambine alla ricerca di nuovi stimoli, non solo per i loro momenti di gioco in compagnia, ma anche per i loro guardaroba.

Barbie Extra Doll #1

• Questa Barbie presenta capelli afro con treccine

• Indossa una pelliccia arcobaleno con un set sportivo top + shorts coordinato, con stivali glitterati e calze vere

• Gli accessori includono occhiali da sole con scritta “shine bright” e una borsetta a forma di nuvola

• Il barboncino indossa occhiali a forma di stella, scarpe con il tacco ed è accompagnato da una borsetta per cuccioli contenente snacks per cani.

Barbie Extra Doll #2

• Una bambola curvy con 22 cm di lunghi e brillanti capelli colorati in due tonalità, rosa e viola.

• Indossa un vestito cangiante a balze sopra ad una camicia con nuvole stampate, calze a rete e sneakers.

• Gli accessori includono un berretto verde fluo, collane statement e una borsa a forma di diamante.

• Il cane ha un’adorabile pettinatura arruffata e indossa un collare ingioiellato con la scritta “boss”.

Barbie Extra Doll #3

• I capelli biondi di questa doll rockeggiano con un hairstyle frisè (22 cm) con meches rosa e decorati da mollette per capelli.

• La bambola indossa una vivace e morbida giacca rosa, jeans con stampa a stelle e dettagli lungo i fianchi e stivali alati.

• Gli accessori includono occhiali da sole con perle, collane, un anello fatto ad orsetto di gomma e una clutch a forma di tavoletta di cioccolato.

• Il suo cucciolo di maiale è accompagnato da un cerchietto-corona floreale a forma di corno di unicorno e ali di unicorno removibili.

Barbie Extra Ass.to

Età: 3+

Prezzo: 34.99€