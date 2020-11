Kilimangiaro, la puntata del 22 novembre

“Kilimangiaro” domenica 22 novembre, alle 16.30, su Rai3, racconterà come sempre, il mondo attraverso la lente del Viaggio.

Anticipazioni della puntata di Kilimangiaro

Natura, Avventura, Storie e Meraviglie: da Chefchaouen, in Marocco, all’Amazzonia.

Camila Raznovich, condurrà in programma da casa sua a Milano.

Tra gli ospiti Aldo Cazzullo, che guiderà i telespettatori in un percorso immaginario tra i luoghi danteschi. Mentre il geologo Mario Tozzi, pilastro della trasmissione, parlerà di rinaturalizzazione. Tornerà anche l’alpinista Hervé Barmasse, che nel suo nuovo spazio dedicato alle grandi avventure dell’esplorazione, ricorderà la conquista del Polo Nord.

La classifica, che il pubblico potrà votare da casa tramite Instagram, sarà dedicata questa volta alle città visionarie, ovvero quelle città nate da una visione architettonica precisa e avveniristica.

Infine, per il nuovo episodio de “I Viaggi in Salita”, Lorenzo e Beatrice porteranno i telespettatori in Nepal.