L’intervista a I’M Erika e il suo album Young and Free

“YOUNG AND FREE” (New Team Music) è il brano che dà il titolo all’album d’esordio di I’M ERIKA uscito in digitale e radio il 16 ottobre

Come è nata l’idea di Young and Free?

I’M ERIKA: Young and free è il titolo del secondo singolo che ha preceduto l’uscita e che da il nome al mio disco. Franco Micalizzi, che ha prodotto e arrangiato questo progetto, mi fece ascoltare questo brano qualche mese fa, e mi piacque molto il suo sound. Decidemmo così di far scrivere un testo alla bravissima Valentina Ducros, che ha scritto per me la maggior parte dei testi presenti nel disco.

Il brano parla della libertà di essere e fare ciò che si desidera, ed in questo periodo che stiamo vivendo, vuole essere di buon augurio affinchè tutti noi, al più presto, possiamo tornare ad essere liberi.

13 brani, tutti diversi tra loro: come mai questa scelta?

I’M ERIKA: Perché ci piaceva l’idea di non essere identificati con un unico genere musicale. A me e a Franco piace tutta la buona musica, per cui ci è sembrato interessante raccogliere in questo disco brani che vanno dal blues alla bossanova, dal pop al funk e così via.

Nel tuo disco c’è la partecipazione straordinaria di Fabrizio Bosso. Su cosa è ricaduta la scelta di questa partnership?

I’M ERIKA: In realtà il brano in cui suona Fabrizio (Agua do mar) nasceva come strumentale quando Franco me lo ha fatto ascoltare. Ad un certo punto lui mi disse che se lo stava immaginando cantato da me…Giò Marinuzzi ha scritto il testo in portoghese per me e così abbiamo registrato il brano. Per me, sul mio primo disco, l’onore di avere le note di un mito come Fabrizio Bosso, non ha prezzo.

C’è una traccia di questo album a cui sei legata maggiormente?

I’M ERIKA: Si. Ci sono due brani in realtà a cui sono molto legata: Have a nice trip e Indecisioni. Sono stati entrambi scritti da me, in due periodi particolari della mia vita ed ogni volta che li ascolto o li canto, suscitano in me delle emozioni forti, forse perché è un pezzo della mia anima che ho esternato con la musica.

Un artista a cui ti ispiri e con il quale vorresti duettare?

I’M ERIKA: Io amo molto Amy Winehouse e Pino Daniele, e a loro devo molta della mia ispirazione, purtroppo ci hanno lasciato troppo presto ma mi sarebbe piaciuto molto duettare con uno di loro.

Prossime sfide professionali?

I’M ERIKA: In primis, non appena questa pandemia sarà terminata, mi piacerebbe ritornare a suonare dal vivo con i musicisti, e portare in giro la mia musica, poi mi piacerebbe moltissimo incidere un disco in stile swing anni 50-60, magari con una big band….