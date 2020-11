Natale 2020: il panettone più venduto

Il panettone è il dolce natalizio per eccellenza. Dal tradizionale con uvetta e canditi, o in una delle due versioni, non manca mai sulle tavole di Natale e sotto l’albero.

Negli anni il panettone ha avuto anche diverse varianti, gustose e ottime per ogni palato.

Dopo aver visto i pandori più venduti, di seguito vi presentiamo i panettoni.