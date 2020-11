Il Filo Rosso: la puntata del 28 novembre

Nella seconda puntata de “Il filo rosso”, condotto da Paola Perego e in onda sabato 28 novembre alle 14 su Rai2, si riavvolge il filo del cuore di nuove storie, per raccontare come i legami affettivi, nel tempo, possono avere diversa intensità coinvolgendo la vita dei protagonisti.



Storie e anticipazioni della puntata de Il Filo Rosso

Come quella di Emanuele che riesce a superare l’abbandono dei genitori grazie alle affettuose cure dei nonni e della zia, diventando così campione di pugilato.

Oppure, l’amore dei Nonni Livio e Annamaria, che con il loro filo rosso hanno unito la famiglia condividendo la passione per la danza.

Paola affronta anche argomenti di stretta attualità, legati all’emergenza che stiamo vivendo, raccontando la storia di Nonno Licurgo, guarito dal Coronavirus, e del suo personale angelo custode, la nipote Caterina.

Tra gli ospiti della puntata Simona Ventura, Gigi D’Alessio e Carolyn Smith.