Grande Fratello Vip, la puntata del 16 novembre

Lunedì 16 novembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

Dayane si ritroverà contro tutti: la modella è al centro delle querelle della Casa. In particolare, a tenere banco sono i rapporti tesi con Elisabetta che stasera potrebbero o chiarirsi una volta per tutte o deteriorarsi irrimediabilmente.

Inoltre, la nuova arrivata Selvaggia ha portato scompiglio nel loft di Cinecittà: racconterà la sua verità sui rapporti con Enock e Pierpaolo. I due ragazzi come si difenderanno?

Infine, Giacomo Urtis varcherà la Porta Rossa per compiere una missione speciale e avrà tempo qualche giorno per metterla a segno. L’ospite che arriverà stasera sarà una sorpresa gradita per tutti?